Son Dakika Haberleri: Yasak Aşk Yaşadığı Kadını Bıçaklayan Profesör Hakkında Rapor Bekleniyor

Yasak Aşk Yaşadığı Kadını Bıçaklayan Profesör Hakkında Rapor Bekleniyor

1 saat önce

Kayseri'de yasak aşk yaşadığı kadını bıçaklayarak ağır yaralayan ve 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklu yargılanan profesör doktor hakkında ceza ehliyetinin olup, olmadığının tespiti için beklenen akıl sağlığı raporu nedeniyle duruşma ertelendi.

Yasak Aşk Yaşadığı Kadını Bıçaklayan Profesör Hakkında Rapor Bekleniyor, System.String[]
Kayseri'de yasak aşk yaşadığı kadını bıçaklayarak ağır yaralayan ve 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklu yargılanan profesör doktor hakkında ceza ehliyetinin olup, olmadığının tespiti için beklenen akıl sağlığı raporu nedeniyle duruşma ertelendi.

20 Nisan'da Kocasinan İlçesi Zümrüt Mahallesi Kadir Has Spor Salonu önünde meydana gelen olayda Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi bölümünde görevli Prof. Dr. Fuat Duygulu, 2011 yılında hastanede tanıştığı ve bir süre yasak ilişki yaşadığı Sibel İ. isimli kadın ile yeniden birlikte olmak için buluştu. İkili arasında çıkan tartışma sonrası Fuat Duygulu, araçtan aldığı bıçak ile talihsiz kadını karnından ve kolundan ağır yaraladı. Sibel İ. isimli kadın hastaneye kaldırılırken, Prof. Dr. Fuat Duygulu 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Prof. Dr. Fuat Duygulu (49) ve avukatlar hazır bulundu. Mağdur kadın Sibel İ.(38) ise duruşmaya katılmadı.

SANIK PROFESÖR: "ŞUURSUZCA BİR HAREKETTİ"

49 yaşındaki evli, 1 çocuk babası tutuklu sanık Prof. Dr. Fuat Duygulu Eylül ayında görülen duruşmanın ilk celsesinde savunmasında, "4-5 yıldır tanıştığım bir bayandı. Kendisi ile ilişkimiz vardı, zaman zaman birlikte de olmuştuk. Bu sürede kendisine 10 bin TL ve 15 bin TL olmak üzere iki ayrı borç para vermiştim. Bir süredir görüşmüyorduk. Olay günü yeniden görüşmek istedim. Kadir Has Spor Salonu'nda olduğunu söyledi, oraya gittim, aracıma geldi, şarjını unutmuş, gidip aldıktan sonra geri geldi. Biraz araçta konuştuk, görüşmeye devam etmek için eşimden ayrılmamı istedi. Ben de borcumu istedim, hakaret ve küfürleşmeler oldu ve araçtan indi. Ben de psikolojik stres altındaydım, canına kast etmeyi, hatta yaralamayı bile düşünmedim. Fevri stres altında bıçakla vurdum. Evli olduğumu biliyordu, arabada bulunan çakı bıçağı ile bıçakladım, şuursuzca bir hareketti" diye savunma yapmıştı.

NİSAN AYINA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti cezai ehliyetinin tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen sanık hakkında beklenen rapor nedeniyle duruşmayı Nisan ayına erteledi. Mahkeme, ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:23 Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Evsiz Adam, Apartmanın Önünde Oturur Halde Ölü Bulundu Bakan Açıkladı! Yeni Doğu Ekspresi Geliyor

2019 Oscar Ödülleri Töreni'nde, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü Rami Malek Aldı Türkiye'ye Doğrudan Yatırım 13 Milyar Doları Aştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 12:54:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yasak Aşk Yaşadığı Kadını Bıçaklayan Profesör Hakkında Rapor Bekleniyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]