Yasak Aşk Yaşadığı Kadını Öldüren Zanlı Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı

Yasak aşk yaşadığı kadını öldüren zanlı müebbet hapis cezasına çarptırıldı 9 kurşunla öldürdü, duruşmada 'Öldürmek istememiştim' dediBURSA - Bursa'da aralarında yasak aşk olduğu iddia edilen 3 çocuk annesi Nafiye Şahin'i 9 kurşun sıkarak öldüren Kemal Yılmaz müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Yasak aşk yaşadığı kadını öldüren zanlı müebbet hapis cezasına çarptırıldı

9 kurşunla öldürdü, duruşmada 'Öldürmek istememiştim' dedi



BURSA - Bursa'da aralarında yasak aşk olduğu iddia edilen 3 çocuk annesi Nafiye Şahin'i 9 kurşun sıkarak öldüren Kemal Yılmaz müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Son sözleri sorulan Yılmaz 9 kurşunla öldürdüğü kadın için 'Seviyordum, öldürmek istemedim' dedi.

Olay 2017 yılında merkez Osmangazi ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında gönül ilişkisi bulunan evli ve 3 çocuk babası Kemal Yılmaz nile yine evli ve 3 çocuk annesi Nafiye Şahin arasında tartışma çıktı. Ilmaz tartışma sırasında belindeki silahı çıkararak Şahin'e 9 el ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Şahin kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan Kemal Yılmaz ise polis ekiplerinin yaptığı operasyonla Gürsu ilçesinde gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hakkında Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kasten adam öldürmek suçundan müebbet hapis talebiyle dava açılan Kemal Yılmaz son kez hakim karşısına çıktı. Yılmaz, ilk savunmasındaki "Nafiye'nin evinin her türlü eşyasını ben aldım, hatta oğluna araba da aldım. 200- 250 bin liraya yakın para harcadım. Öldürmek istemedim. Ancak, daha önce beni cinsel istismar iddiasıyla şikayet etmişti. Aynı şeyi yine yapar endişesiyle silahımı çıkardım. Boğuşma sırasında bir sefer patlayınca, silahtaki tüm mermilerini üzerine boşalttım. Eşinden boşanacağını ve benimle evleneceğini söylüyordu" sözlerini tekrarladı. Mahkeme başkanınca son sözü sorulan Yılmaz, "Nafiye'yi çok seviyordum. Öldürmek istemedim. Pişmanım" dedi.

Son sözlerin ardından karar veren mahkeme heyeti Yılmaz'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

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