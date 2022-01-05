Yasak aşk yaşayan annenin feci sonu! Kızı annesini önce bıçakladı sonra kablo ile boğarak öldürdü - Son Dakika

Osmancık ilçesi Ulucami mahallesinde iddialara göre 17 yaşındaki M.N.S adlı genç kız ile annesi N.S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine M.N.S. eline geçen bıçakla annesini yaraladı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Evden yükselen sesler üzerine komşuları polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri N.S'yi hareketsiz şekilde yerde yatarken buldu. 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ANNESİNİ, YASAK AŞK YAŞADIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Olayın ardından gözaltına alınan M.N.S.'nin ifadesinde, annesinin yaşadığı yasak aşk nedeniyle tartıştıklarını ve bu yüzden annesini bıçakladığını ardından ölmediğini görünce saç kurutma makinasının kablosu ile boğduğunu söylediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.