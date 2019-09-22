Yasak aşkta eski sevgiliye gasp iddiası

Malatya'da yasak aşk yaşadığı eski sevgilisini gasp ettirdiği iddiasıyla gözaltına alınan kadın ve 2 erkek arkadaşı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, önceki gün Battalgazi ilçesi Yaygın Mahallesi'nde bir şahıs, kimliği belirsiz kişiler tarafından darp edilerek cep telefonu ve parası gasp edildi. Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine inceleme başlatıldı. Jandarma ekipleri, yaptıkları araştırma neticesinde şahsın eskiden yasak aşk yaşadığı kadın tarafından azmettirilen 2 kişi tarafından darp edilip gaspa uğradığını belirledi. Bunun üzerine gözaltına alınan kadın ile gasp ve darp olaylarını gerçekleştirilen 2 şahıs, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüpheli de jandarmadaki sorgularında suçlarını itiraf etti. İşlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen kadın ve 2 erkek arkadaşı tutuklanarak Malatya E Tipi Cezaevine konuldu. - MALATYA