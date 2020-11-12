Yasak başladı, temizlik işçileri bayram etti - Son Dakika

Yasak başladı, temizlik işçileri bayram etti

12.11.2020 17:11

İçişleri Bakanlığının 81 ile gönderdiği son korona virüs genelgesi sonrası Antalya'nın en işlek yaya caddesindeki çöp kutuların üzerlerinde bulunan sigara tablalarında ve yerlerde izmarit kalmadı.

İçişleri Bakanlığının 81 ile gönderdiği son korona virüs genelgesi sonrası Antalya'nın en işlek yaya caddesindeki çöp kutuların üzerlerinde bulunan sigara tablalarında ve yerlerde izmarit kalmadı. Temizlik işçileri, "İzmaritlerin sayısında yüzde 97 azalma var" dedi.

İçişleri Bakanlığının 81 ilde uygulanmak üzere dün gönderdiği korona virüs genelgesi sonrası, Kapalıyol olarak bilinen Antalya'nın en işlek yaya caddesinde çöp kutularının üzerlerinde bulunan sigara tablaları ile yerlerde izmarit kalmadı. Trafiğe kapalı olan Kapalıyol'da vatandaşların yoğunluktan dolayı sosyal mesafe kuralına uyamadıkları ancak sigara ve maske konusunda hassasiyet gösterdikleri gözlendi. Vatandaşların genelge sonrası sigara içmediği, çoğunluğunun maske taktığı gözlendi. Bölgede yerleri süpüren temizlik personelleri ise, genelge öncesinden yerlerde kalmış sigara izmaritlerini temizledi.

"YÜZDE 97 AZALDI"

Temizlik görevlisi Sedat Barutçu, genelge sonrası sigara içiminin azaldığını belirterek, "Yasaktan sonra yüzde 97 azaldı. Ceza korkusu var. Kül tablalarında da yok diyecek kadar azaldı ama tiryakiler içiyor. Önceden sayısız topluyorduk, şu anda çok azaldı. Yasak bize de yaradı. İzmarit azaldı ama kağıt peçete çoğaldı. Sağlık açısından bu yasağın daim olmasını istiyorum" dedi.

Zeynep Acar da, "Böyle kalabalık ortamlarda içilmemesi lazım. Ben otururken, yanımda birisi içse rahatsız da olurum. Evlerinin balkonlarında içsinler ya da yoğun olmayan yerlerde. Hastalık var. Maskeyle birlikte içtikleri zaman kendilerine de rahatsızlık veriyorlar. Güzel bir karar ve çok memnun olduk" ifadelerini kullandı.

Kararı son derece uygun bulduğunu söyleyen Ramazan Tunç ise "Hastalıktan dolayı uygun görüyorum. Kalabalık alanda sakıncalı buluyorum" diye konuştu.

(Suat Metin - Huriye Ferah Vanlı - Gazi Taş/İHA)

Yasak başladı, temizlik işçileri bayram etti
Yasak başladı, temizlik işçileri bayram etti
Yasak başladı, temizlik işçileri bayram etti
Yasak başladı, temizlik işçileri bayram etti
Yasak başladı, temizlik işçileri bayram etti
Yasak başladı, temizlik işçileri bayram etti
Yasak başladı, temizlik işçileri bayram etti
Yasak başladı, temizlik işçileri bayram etti
Yasak başladı, temizlik işçileri bayram etti
Yasak başladı, temizlik işçileri bayram etti

Temizlik İşçisi, Koronavirüs, Sigara, Bayram, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Yasak başladı, temizlik işçileri bayram etti - Son Dakika


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