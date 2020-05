Yasak bitti berberler işe başladı - Son Dakika

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında geçici süre ile kapatılan kuaförler yeniden açıldı. Sultangazi'de açılan berberlere gelen vatandaşlar ilk saç tıraşlarını oldu. Bazı berberlerin dışarısında sıra olduğu görüldü.



Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında erkek ve kadın kuaförleri 21 Mart'tan itibaren geçici olarak kapatılmıştı. Korona virüs (Covid-19) vak'a ve ölüm sayılarında düşüşün başlamasıyla birlikte normalleşme adımları atılmaya başlandı. Bu adımlardan ilki bir buçuk aydır kapalı olan kuaförlerin yeniden açılması oldu. Sultangazi'de açılan berberlere gelen vatandaşlar ilk saç tıraşlarını oldu. Bugün işlerine yeniden başlayan kuaförlerin önünde, tıraş olmak için randevu alan vatandaşlar sıra oluşturdu. Tek kullanımlık malzemeler kullanmaya başlayan kuaförler maliyet artışını ücretlere yansıttı.



"Bir kişinin maliyeti 5 liraya geliyor"



Sultangazi'deki erkek kuaförü Osman Deneri, "Önümüzde zor bir süreç var şuan böyle eskisi gibi bir ortamımız olmadığı için her şey tek kullanımlık. Buna da alışmaya çalışacağız. Müşterilerimiz içeride yok. Hepsi sırayla randevu sistemiyle geliyor. Bakalım hayırlısı olsun inşallah. Şu an her şeyimiz tek kullanımlık. Dükkanımızı da dezenfekte ettirdik zaten. Gelen müşterilerimiz maske takıyor biz kendimiz de eldiven maske takıyoruz. Randevu sistemi ilk başta belki biraz zor olacak ama daha sonra daha iyi olacak. Bu sisteme de alışacağız inşallah. Bir kişinin maliyeti 5 liraya geliyor zaten. Kullandığımız tek kullanımlık malzemeler nedeniyle. Bunu da yansıtmak zorunda kalacağız. Bu yüzden ister istemez fiyatlara yansıttık" dedi.



Yasak sonrası ilk müşteri olan Şevket Erdoğan, "Berberler yeniden açıldı tekrar tıraş oluyoruz. Evde tıraş olamadık, sadece sakal tıraşı olabildik. Saç tıraşı olamadık. Osman ağabey açıldı tıraş olmaya geldik. İlk müşteri de benim şu anda. Randevu aldım geldim" dedi.



Kuaför önünde sıra bekleyen vatandaşlardan Nusret Orhan ise "Berberler Pazartesi günü yeniden açıldı biz de randevu almıştık. Bugün de tıraş olamaya geldik. Evde tıraş olamıyorum. Sakal olsak da saç tıraşı olamıyorum. İlk günden kalabalık olmadan geldik hemen" dedi. - İSTANBUL