Son Dakika Haberleri: Yasak Bölgede Oltayla Balık Avına Ceza

Yasak Bölgede Oltayla Balık Avına Ceza

1 saat önce

Kırklareli'nin Vize ilçesinde yasak bölgede balık avlayan 16 kişiye idari para cezası kesildi.

Yasak Bölgede Oltayla Balık Avına Ceza, System.String[]
Kırklareli'nin Vize ilçesinde yasak bölgede balık avlayan 16 kişiye idari para cezası kesildi.

Vize ilçesinde jandarma ekiplerinin devriye faaliyetleri sırasında, avlanmanın yasak olduğu bölgede olta ile balık tutulduğu ihbarları üzerine ekipler bölgeye giderek araştırma yaptı. Jandarma ekiplerince bölgede yapılan araştırmada 16 kişinin avlanmanın yasak olduğu bölgede olta ile su ürünleri avcılığı yaptıklarını tespit edildi. Şahıslara ceza uygulandı. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:05 Kaynak: İHA

Kırklareli, Vize, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kız Arkadaşını Benzin Dökerek Yakan Sanık Hakkında Ağırlaştırılmış Müebbet İsteniyor Günlerdir Aranan Kayıp Araç Bulundu, 3 Gencin Cansız Bedenine Ulaşıldı

Sokak Köpekleri, Talihsiz Kadını Parçalayarak Öldürdü Serel Yereli, İç Çamaşırlı Fotoğrafını Takipçilerinin Beğenisine Sundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 11:29:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yasak Bölgede Oltayla Balık Avına Ceza
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]