Yasak Bölgede Oltayla Balık Avına Ceza
1 saat önce
Kırklareli'nin Vize ilçesinde yasak bölgede balık avlayan 16 kişiye idari para cezası kesildi.
Kırklareli
'nin Vize
ilçesinde yasak bölgede balık avlayan 16 kişiye idari para cezası kesildi.
Vize ilçesinde jandarma ekiplerinin devriye faaliyetleri sırasında, avlanmanın yasak olduğu bölgede olta ile balık tutulduğu ihbarları üzerine ekipler bölgeye giderek araştırma yaptı. Jandarma
ekiplerince bölgede yapılan araştırmada 16 kişinin avlanmanın yasak olduğu bölgede olta ile su ürünleri avcılığı yaptıklarını tespit edildi. Şahıslara ceza uygulandı. - KIRKLARELİ
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:05 Kaynak: İHA
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