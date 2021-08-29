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Yasak dinlemeyen İtalyan paraşütçünün inadı - Son Dakika

Yasak dinlemeyen İtalyan paraşütçünün inadı

29.08.2021 11:11
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Antalya'da uçuş yapan İtalyan yamaç paraşütçüsü rüzgar sebebiyle zor anlar yaşadı.

Antalya'da uçuş yapan İtalyan yamaç paraşütçüsü rüzgar sebebiyle zor anlar yaşadı. Yasak olmasına rağmen uçmakta direnen paraşütçü, paraşütünü kontrol etmekte zorlanınca aydınlanma direğine takıldı. Paraşütçü, havalandığı noktaya sağ sağlim inmeyi başardı.

Muratpaşa ilçesinde yamaç paraşütçülerinin uğrak yeri olan seyir terasında paraşütçüler yasağa rağmen uçuşlara devam ediyor. Paraşütle havalanan iki kişi, sert rüzgara rağmen uçuşlarına devam etti. Bölgeye gelerek havalanmak isteyen bir İtalyan paraşütçü ise rüzgarın azizliğine uğradı. Uçuş yapmaya hazırlanan paraşütçü, şiddetli rüzgarda paraşütünü kontrol etmekte zorlanınca aydınlatma direğine takıldı. Paraşütün ipleri aydınlatma direğine dolaşırken, paraşüt seyir terasında bulunan diğer vatandaşların üzerine indi. Bir süre sonra ise ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Ekipler şahıslara bölgede uçuş yapmanın yasak olduğunu hatırlatarak uçuşlarını sonlandırdı. Polisin uyarıları sonrası şahıslar bölgeden uzaklaştı.

"Kürek kemiği parça parça oldu"

8 yıldır bölgede uçuş yaptığını belirten Ahmet İlter, "3 kere ölümcül kaza geçirdim. Bel kemiğim kırıldı. Kaburgalarım, kaval kemiğim ve köprücük kemiğim kırıldı. Kürek kemiği parça parça oldu. Uçmaya devam ediyorum. Burada yasağa direnmemek lazım. Şehre en yakın yer burası. Alanya'ya gitsek çok uzak. 15 dakika uçuyoruz yetiyor. 4 kez ceza yedim. Biz arkadaşa yardımcı olmaya çalıştık. Arkadaş bizim uyarılarımızı dinlemedi, uçacağını söyledi. Bu çocuk oyuncağı değil" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün talebi üzerine Antalya Valiliğince ambulans helikopter, Sahil Güvenlik ve polis helikopterlerinin uçuş güzergahı olduğu gerekçesiyle varyantlar üzerinde yamaç paraşütü yapılması yasaklanmıştı. - ANTALYA

Yasak dinlemeyen İtalyan paraşütçünün inadı
Yasak dinlemeyen İtalyan paraşütçünün inadı
Yasak dinlemeyen İtalyan paraşütçünün inadı
Yasak dinlemeyen İtalyan paraşütçünün inadı
Yasak dinlemeyen İtalyan paraşütçünün inadı
Yasak dinlemeyen İtalyan paraşütçünün inadı
Yasak dinlemeyen İtalyan paraşütçünün inadı
Yasak dinlemeyen İtalyan paraşütçünün inadı
Yasak dinlemeyen İtalyan paraşütçünün inadı
Yasak dinlemeyen İtalyan paraşütçünün inadı
Yasak dinlemeyen İtalyan paraşütçünün inadı
Yasak dinlemeyen İtalyan paraşütçünün inadı
Yasak dinlemeyen İtalyan paraşütçünün inadı
Yasak dinlemeyen İtalyan paraşütçünün inadı
Yasak dinlemeyen İtalyan paraşütçünün inadı
Yasak dinlemeyen İtalyan paraşütçünün inadı
Yasak dinlemeyen İtalyan paraşütçünün inadı
Yasak dinlemeyen İtalyan paraşütçünün inadı
Yasak dinlemeyen İtalyan paraşütçünün inadı

Muratpaşa, Konyaaltı, Antalya, İtalyan, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Yasak dinlemeyen İtalyan paraşütçünün inadı - Son Dakika


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