Yasak dinlemeyen vatandaşlar ölümüne fotoğraf çekiyor

Yasak olmasına rağmen Diyarbakır'ın tarihi surlarına çıkan vatandaşlar, tehlikeye aldırış etmeden ölümle burun buruna gelip fotoğraf çektiriyor.

Yasak olmasına rağmen Diyarbakır'ın tarihi surlarına çıkan vatandaşlar, tehlikeye aldırış etmeden ölümle burun buruna gelip fotoğraf çektiriyor.



Son dönemlerde yerli ve yabancı turistlerin en gözde kenti haline gelen Diyarbakır'da, güvenlik nedeniyle surların üzerine çıkmak yasaklanmıştı. Özellikle tarihi Sur ilçesindeki Hz. Süleyman Camii alanında bulunan ve aralıklarla 'surlara çıkmak tehlikeli ve yasaktır' yazısının asıldığı bölgeye gelen vatandaşlar, yasaklara rağmen surlara çıkmaya devam ediyor. Surların en köşelerine gidip ölümle burun buruna gelmelerine rağmen fotoğraf çekinen vatandaşlar, tehlikeye davetiye çıkarıyor. - DİYARBAKIR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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