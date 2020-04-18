Yasak dışındaki çiftçi üretmeye devam etti - Son Dakika
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Yasak dışındaki çiftçi üretmeye devam etti

6 saat önce

Sokağa çıkma yasağında 12 saat geride kalırken Antalya'da yollar ve meydanlar boş kaldı.

Yasak dışındaki çiftçi üretmeye devam etti, System.String[]

Sokağa çıkma yasağında 12 saat geride kalırken Antalya'da yollar ve meydanlar boş kaldı. Yasak dışında tutulan çiftçiler ise seralarda çalışmalarını sürdürdü.

İçişleri Bakanlığı tarafından hafta sonu oluşabilecek yoğunlukları önlemek için 48 saatlik sokağa çıkma yasağı başlatıldı. 12 saatin geride bırakıldığı yasakta polis ekipleri Antalya'nın sokak, cadde ve kavşaklarında görev alarak uygulama yaptı. Turizm kentinin en işlek caddelerinin yasağın ardından tamamen boş olduğu, en yoğun kavşağı olan Antalyaspor Kavşağı'ndan ise yalnızca kamu görevi yapanlar ile sokağa çıkmalarına izin verilen sektör çalışanlarının geçtiği görüldü. Yasak öncesinde yoğunluğun azalmadığı 100. Yıl Bulvarı'nın tamamen boş kaldığı dikkati çekti. Ayrıca kentin simgelerinden olan Cumhuriyet Meydanı, Üç Kapılar ve Işıklar Caddesi'nin de tamamen boş olduğu yalnızca devriye görevi yapan polislerin olduğu görüldü.

TARIM ÇALIŞANLARI İŞİNİN BAŞINDA

İçişleri Bakanlığı tarafından yasak kapsamı dışında tutulan birkaç sektörden biri de tarım sektörü oldu. Her yıl 6 milyon ton yaş sebze ve meyve üretiminin yapılarak hem iç hem de dış piyasaya gönderilen kentte üreticiler yasağa rağmen çalışmalarını verilen izin kapsamında rahatlıkla sürdürdü. Kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Aksu ilçesinde 30 dönümlük serasında hem domates hem de biber üretimi yapan Hüseyin Dal, sabah erken saatlerde serasına gelerek ürünlerini sulayıp ardından toplama işlemine başladı.

Kasalarla toplanan biberleri semt pazarlarına göndermek üzere depolarına aldıklarını da anlatan Dal, 'Üretimimiz devam ediyor. Hiç kimse korkuya kapılıp telaşlanmasın. Bizde tüm Türkiye'ye yetecek kadar ürün var. Verilen izin çerçevesinde rahatlıkla işimizin başındayız" dedi.


İçişleri Bakanlığı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 02:27 Kaynak: DHA

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