Son Dakika Haberleri: Yasak Elma 50. Bölüm Fragmanı
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Yasak Elma 50. Bölüm Fragmanı

1 saat önce

Yasak Elma Resmi Dailymotion Kanalı: https://www.dailymotion.com/YasakElmaDizisiOyuncuları: Talat BulutŞevval SamEda EceNesrin CavadzadeTuvana TürkayŞafak PekdemirDoğaç YıldızBarış AytaçBuçe Buse Kahramanİlber KabaoğluSerkan Rutkay AyıközBarış Kılıç.

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Yasak Elma Resmi Dailymotion Kanalı: https://www.dailymotion.com/YasakElmaDizisi

Oyuncuları:

Talat Bulut

Şevval Sam

Eda Ece

Nesrin Cavadzade

Tuvana Türkay

Şafak Pekdemir

Doğaç Yıldız

Barış Aytaç

Buçe Buse Kahraman

İlber Kabaoğlu

Serkan Rutkay Ayıköz

Barış Kılıç

Yasak Elma 50. Bölüm Fragmanı

yasak elma dizisi, TV

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:01 
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