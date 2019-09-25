Yasak Elma 50. Bölüm Fragmanı
1 saat önce
Yasak Elma Resmi Dailymotion Kanalı: https://www.dailymotion.com/YasakElmaDizisiOyuncuları: Talat BulutŞevval SamEda EceNesrin CavadzadeTuvana TürkayŞafak PekdemirDoğaç YıldızBarış AytaçBuçe Buse Kahramanİlber KabaoğluSerkan Rutkay AyıközBarış Kılıç.
Yasak Elma Resmi Dailymotion Kanalı: https://www.dailymotion.com/YasakElmaDizisi
Oyuncuları:
Talat Bulut
Şevval Sam
Eda Ece
Nesrin Cavadzade
Tuvana Türkay
Şafak Pekdemir
Doğaç Yıldız
Barış Aytaç
Buçe Buse Kahraman
İlber Kabaoğlu
Serkan Rutkay Ayıköz
Barış Kılıç
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:01
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