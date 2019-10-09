Yasak Elma 52. Bölüm Fragmanı
46 dakika önce
#yasakelma #medyapım #foxYasak Elma yeni bölümüyle her Pazartesi 20.00'de FOX'ta!
#yasakelma #medyapım #fox
Yasak Elma yeni bölümüyle her Pazartesi 20.00'de FOX'ta!
Yasak Elma Resmi Dailymotion Kanalı: https://dailymotion.com/YasakElmaDizisi
Oyuncuları:
Talat Bulut
Şevval Sam
Eda Ece
Nesrin Cavadzade
Tuvana Türkay
Şafak Pekdemir
Doğaç Yıldız
Barış Aytaç
Buçe Buse Kahraman
İlber Kabaoğlu
Serkan Rutkay Ayıköz
Barış Kılıç
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:05
Deniz Çakır hakim karşısına çıktı: Burası Atatürk Türkiye'si, Arabistan değil dedim Güzel oyuncu Burcu Binici iç çamaşırlı cesur pozuyla takipçilerini büyüledi Doktor ile hasta yakını arasında "Senin karın tam bir edepsiz" tartışması