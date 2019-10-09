Yasak Elma 52. Bölüm Fragmanı

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Deniz Çakır hakim karşısına çıktı: Burası Atatürk Türkiye'si, Arabistan değil dedim

Doktor ile hasta yakını arasında "Senin karın tam bir edepsiz" tartışması