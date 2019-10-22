Son Dakika Haberleri: Yasak Elma 54. Bölüm Fragmanı
Son Dakika TV Yasak Elma 54. Bölüm Fragmanı

Yasak Elma 54. Bölüm Fragmanı

52 dakika önce

#yasakelma #medyapım #foxYasak Elma yeni bölümüyle her Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

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#yasakelma #medyapım #fox

Yasak Elma yeni bölümüyle her Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

Yasak Elma Resmi Dailymotion Kanalı: https://www.dailymotion.com/tr

Oyuncuları:

Talat Bulut

Şevval Sam

Eda Ece

Nesrin Cavadzade

Tuvana Türkay

Şafak Pekdemir

Doğaç Yıldız

Barış Aytaç

Buçe Buse Kahraman

İlber Kabaoğlu

Serkan Rutkay Ayıköz

Barış Kılıç

Yasak Elma 54. Bölüm Fragmanı

yasak elma dizisi, TV

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 06:46 
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