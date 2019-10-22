Yasak Elma 54. Bölüm Fragmanı
52 dakika önce
#yasakelma #medyapım #foxYasak Elma yeni bölümüyle her Pazartesi 20.00'de FOX'ta!
#yasakelma #medyapım #fox
Yasak Elma yeni bölümüyle her Pazartesi 20.00'de FOX'ta!
Yasak Elma Resmi Dailymotion Kanalı: https://www.dailymotion.com/tr
Oyuncuları:
Talat Bulut
Şevval Sam
Eda Ece
Nesrin Cavadzade
Tuvana Türkay
Şafak Pekdemir
Doğaç Yıldız
Barış Aytaç
Buçe Buse Kahraman
İlber Kabaoğlu
Serkan Rutkay Ayıköz
Barış Kılıç
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 06:46
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