Yasak Elma 73. bölüm fragmanı yayınlandı - Yeni bölümde Halit şirkette işe başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Magazin Yasak Elma 73. bölüm fragmanı yayınlandı - Yeni bölümde Halit şirkette işe başlıyor - Son Dakika Magazin

Yasak Elma 73. bölüm fragmanı yayınlandı - Yeni bölümde Halit şirkette işe başlıyor

1 saat önce

FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma bu hafta 9 Mart Pazartesi akşamı diziseverlerle buluştu.

Yasak Elma 73. bölüm fragmanı yayınlandı - Yeni bölümde Halit şirkette işe başlıyor, System.String[]

FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma bu hafta 9 Mart Pazartesi akşamı diziseverlerle buluştu. Yasak Elma'nın son bölümünde Yıldız cephesinde yaşanan olumlu gelişmeler heyecanlı gelişmeleri izleyici karşısına çıkardı. Dizinin son bölümünün hemen ardından, Yasak Elma yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. İşte, Yasak Elma 73. bölüm fragmanı...



SON BÖLÜMDE NELER OLDU?


Nadir'in ölümü herkesi derinden sarsarken, Şahika'nın onunla son dakika evlenmiş olması herkesin gündemine oturur. Ender ve Caner, Şahika'nın yaptıklarını ortaya çıkarmak için var güçleriyle çalışırlar. Halit'in hayat mücadelesi bir taraftan devam ederken, Şahika'nın şirketi ele geçirmesinin üzüntüsünü yaşar. Halit'in hayatı sürpriz bir haberle değişecekken, beklenmedik gelen biri de Yıldız'ın hayatını etkileyecektir.

yasak elma dizisi, TV, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:41 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: Türk ve Rus askeri heyetleri 10 Mart'ta Ankara'da bir araya gelecek
Borçlarını ödeyemeyen Orta Doğu ülkesi Lübnan iflas etti Barış Arduç, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu İrem Derici'den sosyal medyadaki takipçisine sert yanıt: Sonra küfür etti oluyor

Son Dakika Haberleri
01:41 Yasak Elma 73. bölüm fragmanı yayınlandı - Yeni bölümde Halit şirkette işe başlıyor
23:20 Merve Boluğur "evleneceğin erkek nasıl olmalı" sorusuna yanıt verdi
22:49 İrem Derici'den sosyal medyadaki takipçisine sert yanıt: Sonra küfür etti oluyor
21:44 Ünlü şarkıcı aylar sonra ortaya çıktı
21:44 Ünlü şarkıcı idolünü açıkladı!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 03:15:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yasak Elma 73. bölüm fragmanı yayınlandı - Yeni bölümde Halit şirkette işe başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]