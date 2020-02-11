Yasak Elma dizisinde Yıldız'ın Leyla'ya saldırdığı sahne Twitter'da trend oldu - Son Dakika
Son Dakika Magazin Yasak Elma dizisinde Yıldız'ın Leyla'ya saldırdığı sahne Twitter'da trend oldu - Son Dakika Magazin

Yasak Elma dizisinde Yıldız'ın Leyla'ya saldırdığı sahne Twitter'da trend oldu

5 dakika önce

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Yasak Elma dizisinde kocasının kendisine ihanet ettiği kadına saldıran Yıldız, "Son metres bükücü" etiketiyle sosyal medyada gündem oldu. Yasak Elma'nın gelecek hafta yayınlanacak olan bölümünün fragmanında Yıldız'ın Nadir'in evlilik teklifini kabul etmesi herkesi şaşkınlığa uğrattı.

FOX TV ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Yasak Elma dün akşam 68. yeni bölümüyle ekrana geldi. Yıldız'ın, kocası Halit ile ilişki yaşayan Leyla'ya saldırması ise Twitter'da gündem oldu. Binlerce sosyal medya kullanıcısı dizideki Yıldız karakterini destekleyen paylaşımlar yaptı. 69. yeni bölüm fragmanının yayınlandığı dizide Yıldız, boşandığı eşi Halit'in düşmanı olan Nadir'in evlilik teklifini kabul etti.

YILDIZ'IN LEYLA'YA SALDIRDIĞI SAHNE TREND OLDU

Entrikanın bir an olsun bitmediği Yasak Elma, dün akşam yayınlanan bölümüyle Twitter'da trend listesine girdi. Kocası Halit'i Leyla'nın evinde yakalayan Yıldız boşanmaya karar verdi. Ender'in planıyla ise Leyla'yı rezil etmek isteyen Yıldız, şirketin ortasında Leyla'ya saldırdı. 'Kocamı ayarttın' diye bağıran Yıldız, Leyla'yı saçlarında tutarak fena halde darp etti. Günler öncesinde tanıtımı yayınlanan saldırı sahnesi ise Twitter'da gündem oldu. Binlerce sosyal medya kullanıcısı, Yıldız'ın Leyla'ya saldırdığı sahnenin fotoğrafını paylaşarak destek yorumları yaptı.

NADİR YENİ PLANLARI DEVREYE SOKTU

Yıldız'a karşı zaafı olan Halit'in düşmanı Nadir ise Yıldız'ın yalnız kalmasını fırsat bilerek yeni planlar yapmaya başladı. Nadir, intikam almak için hazır bekleyen Yıldız'a evlilik teklifi etti.

YILDIZ, NADİR'İN EVLİLİK TEKLİFİNİ KABUL EDİYOR

Yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir merakla izlenen Yasak Elma'nın 17 Şubat Pazartesi ekrana gelecek olan 69. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Haftaya yayınlanacak olan bölümde Halit'ten boşanan Yıldız, Nadir'in düzenlediği doğum günü partisiyle büyük şaşkınlık yaşıyor. Diğer yandan ise Halit'ten intikam almayı sürdüren Yıldız, şirketin yönetim kurulu toplantısında herkesin ortasında Nadir'in evlilik teklifini kabul ettiğini açıklıyor.

TWITTER'DA TREND OLDU

Birçok sosyal medya kullanıcısı Leyla ve Yıldız arasında geçen darp olayı hakkında paylaşım yaparak Twitter'da trend listesine soktu. İşte dizinin son bölümündeki saldırıyla alakalı yapılan bazı paylaşımlar...

Yasak Elma dizisinde Yıldız'ın Leyla'ya saldırdığı sahne Twitter'da trend oldu
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Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 08:08 
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