Yasak Elma dizisinde şok ayrılık!

Geçtiğimiz hafta aracında 19 gram uyuşturucu madde ile yakalanan Ayşegül Çınar, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarıldı ve ardından da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşanan bu olay üzerine Yasak Elma ekibinden oyuncuya kötü haber geldi.

AYRILIK SONRASI AÇIKLAMA YAPMADI

Yasak Elma dizisi, oyuncusu Ayşegül Çınar ile yollarını ayırma kararı aldı. Oyuncu ayrılık sonrası herhangi bir açıklama ya da paylaşımda bulunmadı.