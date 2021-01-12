Yasak Elma dizisinde tepki çeken hata!
12.01.2021 09:46
FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'da şaşırtan bir hata yapıldığı ortaya çıktı. İşte o hatanın perde arkası...
Snob Magazin'in özel haberine göre; Yasak Elma dizisinde Erdal Özyağcılar'ın canlandırdığı Hasan Ali Kuyucu karakterinin karakolda bulunduğu esnada müdüre 'Başkomiser' diye hitap etmesi sosyal medyada alay konusu oldu.
'KEŞKE GOOGLE'DAN RÜTBELERE BAKSAYDINIZ'
Polislerin bu hata sonrası Yasak Elma'ya tepkiler gösterdiği ortaya çıktı. Bir polis memuru, "Müdüre 'Başkomiser' diye hitap etmek nedir? Google'dan keşke rütbelere baksaydınız" diyerek kızgınlığını dile getirdi.
Son Dakika G.Saray'ın gündemindeki Aytaç Kara için Kasımpaşa açık kapı bıraktı Meteoroloji güzel haberi verdi! İstanbul 4 gün boyunca kara teslim Aykut Kocaman, Gaziantep FK'nın başına geçeceği haberlerini yalanladı Son Dakika! TEM Otoyolu'nda 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi Meteoroloji'den İstanbul dahil 11 kent için sarı, 4 kent için turuncu kodlu uyarı Türkiye koronavirüs aşılamasına başlıyor! Aşı yapılacak vatandaşlardan 'Rıza belgesi' alınacak Genç oyuncular Dilara Aksüyek ve Onur Bay kural tanımadı Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in yakınlaşması aşk dedikodularını alevlendirdi