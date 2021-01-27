Yasak Elma dizisindeki müstehcen sahne gündem yarattı! RTÜK harekete geçti

Fox TV ekranlarında izleyici ile buluşan Yasak Elma, son bölümdeki müstehcen sahnesiyle olay oldu. Kadrosuna dahil ettiği Erdal Özyağcılar, Berk Oktay ve Güney Kalkan'ın ardından entrikanın dozunun gittikçe arttığı dizide, genç oyuncu Nilperi Şahinkaya ile Oktay'ın yatak sahnesi son bölüme damgasını vurdu.

NİLPERİ ŞAHİNKAYA VE BERK OKTAY'IN BU SAHNESİ OLAY OLDU

Bahar karakterine hayat veren Şahinkaya, fırtınalar estiren dizinin entrika dozunu müstehcen sahne ile ikiye katladı. Hasan Ali'nin ölen eşi Filiz'in yeğeni Bahar'ı canlandıran oyuncu, son bölümde Yıldız'ın eşi Çağatay rolündeki Berk Oktay'la yatak sahnesi izleyenlerin karşısına çıktı.





Müstehcen sahnenin ardından sosyal medyada gündem olan dizi, izleyiciler tarafından RTÜK'e şikayet edildi. Aile yapısını bozduğu gerekçesi ile şikayet edilen dizinin, bir sonraki bölümü merak içinde beklenirken, gözler RTÜK'ten gelecek karara çevrildi.





SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Dizide yaşadıkları aşkla gündemden düşmeyen Yıldız ve Çağatay, yaşadıkları son olaydan sonra ayrılık kararı aldı. Yıldız'a laf gelmemesi için ayrılık kararını birkaç ay sonra açıklayacağını söyleyen Çağatay, evi terk etti. Bir otelin barında içki içtiği sırada Çağatay'ın yanına dertleşmek giden Bahar, onunla beraber içerek Çağatay'ın daha da sarhoş olmasını sağladı.





Sarhoş olduktan sonra Bahar'ın yardımıyla odaya çıkan Çağatay, uyandığında karşılaştığı manzara sonrası şaşkına döndü. Yaşadığı durum karşısında ne yapacağını bilemeyen Çağatay'ın, Bahar'a karşı ne tutum sergileyeceği merak konusu olurken, Yıldız'ın durumdan haberdar olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.



