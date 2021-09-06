Üye Girişi
Yasak Elma dizisine dahil olan Damla Yılmaz, rolü için imajını tazeledi - Son Dakika

Yasak Elma dizisine dahil olan Damla Yılmaz, rolü için imajını tazeledi

06.09.2021 07:24

Son olarak Baraj dizisi ile karşımıza çıkan Biran Damla Yılmaz, sevilen dizi Yasak Elma'ya "Kumru" karakteriyle katılacak. Yeni rolü için imaj tazeleyen, saç rengini ve görünüşünü oldukça değiştiren genç oyuncu, hayranlarını da bu haliyle şaşırtmayı başardı.

"Baraj" dizisiyle izleyicinin büyük beğenisini kazanan oyuncu Biran Damla Yılmaz, "Yasak Elma" için imaj yeniledi. Yapıma Kumru karakteriyle katılan ünlü oyuncu, saç rengini ve imajını dizi için değiştirdi.

"KUMRU" KARAKTERİNİ CANLANDIRACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yasak Elma dizisinin yeni sezonunda yalının komşusu Kumru tüm dengeleri değiştirecek.

13 EYLÜL'DE EKRANLARA DÖNÜYOR

Çağatay'la (Berk Oktay) yakınlaşacak olan Kumru, babası Doğan'la (Murat Aygen) olan ilişkisiyle de "Yasak Elma"ya ayrı bir soluk getirecek. Yeni bölümlerini Ece Erdek Koçoğlu'nun yönettiği dizinin ilk 2 bölümü iç içe çekiliyor. Dizinin ilk bölümünün 13 Eylül'de seyirciyle buluşması planlanıyor.

Biran Damla Yılmaz, Yasak Elma, Eylül, Baraj, Cinsellik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Yasak Elma dizisine dahil olan Damla Yılmaz, rolü için imajını tazeledi - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Afganistan'daki direnişin merkezi olan Pençşir'de kontrolü sağladı 07:46 Son Dakika: Afganistan'daki direnişin merkezi olan Pençşir'de kontrolü sağladı Fırtına için sarı alarm verildi! İstanbul dahil 12 il için uyarılar yapıldı 07:26 Fırtına için sarı alarm verildi! İstanbul dahil 12 il için uyarılar yapıldı Franck Ribery, 22 yıl sonra İtalya Serie A'ya yükselen Salernitana'yla anlaşma sağladı 00:51 Franck Ribery, 22 yıl sonra İtalya Serie A'ya yükselen Salernitana'yla anlaşma sağladı
2022 Dünya Kupası Elemeleri J Grubu'nda Almanya, sahasında Ermenistan'ı 6-0 yendi 23:48 2022 Dünya Kupası Elemeleri J Grubu'nda Almanya, sahasında Ermenistan'ı 6-0 yendi Restoranda meydan savaşı gibi kavga! 1 kişinin öldüğü olay anı kamerada 22:40 Restoranda meydan savaşı gibi kavga! 1 kişinin öldüğü olay anı kamerada El frenini çekmeyi unutan koca, eşinin ölümüne neden oldu 20:14 El frenini çekmeyi unutan koca, eşinin ölümüne neden oldu
MasterChef Didem, yarışmadaki halini unutturdu! Görenler dönüp tekrar bakıyor 16:46 MasterChef Didem, yarışmadaki halini unutturdu! Görenler dönüp tekrar bakıyor Antalya'lı gencin acı günü! Bankta ölen babasına son bakışı yürek parçaladı 13:32 Antalya'lı gencin acı günü! Bankta ölen babasına son bakışı yürek parçaladı

Son Dakika Haberleri
07:45 Son Dakika: Afganistan'daki direnişin merkezi olan Pençşir'de kontrolü sağladı
07:28 Son Dakika: 12 yaş ve üzeri kişilere koronavirüs aşı randevuları tanımlandı
07:26 İsmail Balaban 669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri final maçında altın kemerin sahibi oldu
07:25 Fırtına için sarı alarm verildi! İstanbul dahil 12 il için uyarılar yapıldı
07:24 Yasak Elma dizisine dahil olan Damla Yılmaz, rolü için imajını tazeledi
07:21 24 yaşındaki orta saha futbolcusu Miguel Crespo İstanbul'da! İşte ilk görüntüler
07:21 6 Eylül'den itibaren aşısızlara PCR testi zorunluluğu da getirildi! İşte PCR testi zorunluluğuyla ilgili tüm merak edilenler
18:22 DEAŞ'lı teröristler, önce kontrol noktasını taradılar! Yardım gelen polisleri mayınlı tuzaklara düşürdüler
18:20 Sarı-kırmızılılar, Göztepe'nin genç kalecisi İrfan Can'ı kadrosuna dahil etmek için adım attı
17:37 Son dakika... Gine'de darbe! Cumhurbaşkanı Alpha Conde rehin alındı
Ebru Gündeş ve Meryem Uzerli düğünde karşılıklı göbek attı Ebru Gündeş ve Meryem Uzerli düğünde karşılıklı göbek attı         
07:47
İsmail Balaban 669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri final maçında altın kemerin sahibi oldu İsmail Balaban 669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri final maçında altın kemerin sahibi oldu         
07:27
6 Eylül'den itibaren aşısızlara PCR testi zorunluluğu da getirildi! İşte PCR testi zorunluluğuyla ilgili tüm merak edilenler 6 Eylül'den itibaren aşısızlara PCR testi zorunluluğu da getirildi! İşte PCR testi zorunluluğuyla ilgili tüm merak edilenler         
07:21
2022 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu maçında İsviçre'yle 0-0 berabere kalan İtalya, 36 maçlık yenilmezlik rekoru kırdı 2022 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu maçında İsviçre'yle 0-0 berabere kalan İtalya, 36 maçlık yenilmezlik rekoru kırdı         
00:16
Brezilya-Arjantin maçında yaşanan tarihi kriz sonrası Messi ateş püskürdü: Burası sirk Brezilya-Arjantin maçında yaşanan tarihi kriz sonrası Messi ateş püskürdü: Burası sirk         
22:53
Tacik lider Ahmed Mesud, Pencşir'deki çatışmaların sonlanması için Taliban'a çağrı yaptı Tacik lider Ahmed Mesud, Pencşir'deki çatışmaların sonlanması için Taliban'a çağrı yaptı         
20:38
ABD'de yaşayan evsiz uyuşturucu bağımlılarının içler acısı hali kameraya kaydedildi ABD'de yaşayan evsiz uyuşturucu bağımlılarının içler acısı hali kameraya kaydedildi         
16:54
Son dakika: Gine'de darbe girişimi! Askerler sokağa indi, şehir merkezine girişler kapatıldı Son dakika: Gine'de darbe girişimi! Askerler sokağa indi, şehir merkezine girişler kapatıldı         
15:24
Bu köyde itfaiyeci olmayana kız verilmiyor! Çatalca'nın Binkılıç Köyü'nde 103 itfaiye eri yaşıyor Bu köyde itfaiyeci olmayana kız verilmiyor! Çatalca'nın Binkılıç Köyü'nde 103 itfaiye eri yaşıyor         
13:28
Devlet Bahçeli'nin taklidini yapmasıyla gündem olmuştu! O komedyen Yunus Yuva'nın kanser hastası olduğu öğrenildi Devlet Bahçeli'nin taklidini yapmasıyla gündem olmuştu! O komedyen Yunus Yuva'nın kanser hastası olduğu öğrenildi         
13:26
Bakan Varank'tan Akşener'e teknik tavsiye: Prompterlı kamera alırsanız kafanızı sürekli sola çevirmek zorunda kalmazsınız Bakan Varank'tan Akşener'e teknik tavsiye: Prompterlı kamera alırsanız kafanızı sürekli sola çevirmek zorunda kalmazsınız         
12:37
Yolcu otobüsünde kavga eden gençler ortalığı birbirine kattı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu Yolcu otobüsünde kavga eden gençler ortalığı birbirine kattı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu         
12:17
6 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazası sonrasında makinistten tepki toplayan yorum: Bendeki leş sayısı 16, 6 tane daha lazım 6 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazası sonrasında makinistten tepki toplayan yorum: Bendeki leş sayısı 16, 6 tane daha lazım         
11:44
Milyoner'de ilginç anlar! Kenan çareyi Milyoner'de ilginç anlar! Kenan çareyi "Hepimizin gözü önünde oldu" diyerek buldu         
11:41
Yeniden imaj değiştiren Songül Karlı, kuaförünün iltifatıyla aşka geldi öpücükler havada uçuştu Yeniden imaj değiştiren Songül Karlı, kuaförünün iltifatıyla aşka geldi öpücükler havada uçuştu         
10:08
Hande Yener dediğini yaptı! Hande Yener dediğini yaptı! "Daha açık giyeceğim" lafından sonra sütyenle sahne aldı         
09:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2021 07:54:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yasak Elma dizisine dahil olan Damla Yılmaz, rolü için imajını tazeledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement