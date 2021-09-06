Yasak Elma dizisine dahil olan Damla Yılmaz, rolü için imajını tazeledi

"Baraj" dizisiyle izleyicinin büyük beğenisini kazanan oyuncu Biran Damla Yılmaz, "Yasak Elma" için imaj yeniledi. Yapıma Kumru karakteriyle katılan ünlü oyuncu, saç rengini ve imajını dizi için değiştirdi.

"KUMRU" KARAKTERİNİ CANLANDIRACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yasak Elma dizisinin yeni sezonunda yalının komşusu Kumru tüm dengeleri değiştirecek.

13 EYLÜL'DE EKRANLARA DÖNÜYOR

Çağatay'la (Berk Oktay) yakınlaşacak olan Kumru, babası Doğan'la (Murat Aygen) olan ilişkisiyle de "Yasak Elma"ya ayrı bir soluk getirecek. Yeni bölümlerini Ece Erdek Koçoğlu'nun yönettiği dizinin ilk 2 bölümü iç içe çekiliyor. Dizinin ilk bölümünün 13 Eylül'de seyirciyle buluşması planlanıyor.