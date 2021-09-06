"Baraj" dizisiyle izleyicinin büyük beğenisini kazanan oyuncu Biran Damla Yılmaz, "Yasak Elma" için imaj yeniledi. Yapıma Kumru karakteriyle katılan ünlü oyuncu, saç rengini ve imajını dizi için değiştirdi.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yasak Elma dizisinin yeni sezonunda yalının komşusu Kumru tüm dengeleri değiştirecek.
Çağatay'la (Berk Oktay) yakınlaşacak olan Kumru, babası Doğan'la (Murat Aygen) olan ilişkisiyle de "Yasak Elma"ya ayrı bir soluk getirecek. Yeni bölümlerini Ece Erdek Koçoğlu'nun yönettiği dizinin ilk 2 bölümü iç içe çekiliyor. Dizinin ilk bölümünün 13 Eylül'de seyirciyle buluşması planlanıyor.
Kaynak: Snob Magazin
Son Dakika › Magazin › Yasak Elma dizisine dahil olan Damla Yılmaz, rolü için imajını tazeledi - Son Dakika Magazin