Yasak Elma hayranlarını üzecek gelişme

FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'da yaprak dökümü devam ediyor. Nesrin Cavadzade, Barış Kılıç ve Şafak Pakdemir'in ardından bir başka başrol oyuncusu da diziye veda edecek. İşte o isim...

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Gülenay Kalkan ve Erdal Özyağcılar'ın paylaştığı FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'da vedaların ardı arkası kesilmiyor. Sevilen diziye sezon finali öncesi başrol oyuncusu oyuncusu Nesrin Cavadzade veda etmişti. Sezon finalinden sonra Barış Kılıç ve Şafak Pakdemir'in veda ettiği Yasak Elma'da bir ayrılık daha yaşanacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizide Hasan Ali Kuyucu karakterine hayat veren usta oyuncu Erdal Özyağcılar'ın Yasak Elma'ya veda edeceği öğrenildi.

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