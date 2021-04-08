Yasak Elma'nın 106. yeni bölüm fragmanında büyük sürpriz! Barış Kılıç diziye dönüyor

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar, Gülenay Kalkan, Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı Yasak Elma dizisi 106. son bölümüyle 12 Nisan Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Dizinin yeni plan fragmanına ise Kaya'nın geri dönüşü damga vuracak.

ENDER, KAYA'YI GÖRÜNCE ŞAŞKINA DÖNÜYOR

Yasak Elma'da 'Kaya Ekinci' karakterine hayat veren Barış Kılıç, geçtiğimiz sezon ortasında veda etmişti. Yasak Elma'nın yeni bölümünde Kaya yeniden ortaya çıkıyor. Kaya'nın geri döndüğünü gören Ender ise büyük bir şok yaşıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şahika, Hasan Ali'nin ona oynadığı oyun karşısında ilk kez yenilmiş olmanın hırçınlığını yaşarken, Ender, Hasan Ali'yle yakınlaşmanın yollarını aradı. Şahika ise Hasan Ali'ye kendini affettirmek yerine farklı bir yol çizerek onun dikkatini çekmeye çalıştı. Ancak Hasan Ali, Şahika'nın oyununa gelmedi.