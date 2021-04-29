Yasak Elma'nın başrol oyuncusu diziye veda ediyor

Yasak Elma dizisi sevenlerini 109. yeni bölümde şaşırtacak bir ayrılık yaşanacak. Dizinin yayınlanan son bölümünde Cansu, Ender, Hasan Ali, Çağatay, Şahika ve Yıldız'ın da olduğu yalıdaki partiye silahlı baskın yaptı. Kurşun seslerinin duyulduğu son sahnede "Bir ölü bir yaralımız var" sözleri dikkat çekmişti. Dizide ölen kişinin ise Şahika olduğu ortaya çıktı.

Dizide Şahika'yı canlandıran Nesrin Cavadzade yeni bölümde ekranlara veda edecek. Bu gelişmenin ardından Cavadzade ise Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

VEDA PAYLAŞIMI

Güzel oyuncu önce "Her şey çok daha güzel olacak söz. Bütün içten yorumlarınız için teşekkür ederim. Ben de sizi çok seviyorum" notuyla bir paylaşım yaptı.