Yasak Elma'nın yayın tarihi belli oldu

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; fenomen dizi Yasak Elma
dün sete çıktı. Hasan Ali (Erdal Özyağcılar
) ile Zehra'nın (Şafak Pakdemirli) patlamada öldüğü diziden Feride (Gülenay Kalkan) şehri terk ederek, Kaya (Barış Kılıç) ise senaryo gereği yurtdışına taşınarak ayrılıyor. Diziye yeni sezonda Murat Aygen
(Doğan), Biran Damla Yılmaz(Kumru) ve Yasmin Erbil
(Canan) katılıyor. Yeni sezonun ikinci bölümünde Gülnaz rolüyle seyirci karşısına çıkacak olan Gizem Denizci
de Adana
'dan gelen Ömer'in babasının hemşiresine hayat verecek. Yasak Elma'da Doğan'ın sevgilisi Arzu'ya ve Ömer'in babasına kimin hayat vereceği henüz belli değil. Dizinin yayın tarihi 13 Eylül
olarak belirlendi.