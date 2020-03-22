Yasak geldi sokaklar boş kaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yasak geldi sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Yasak geldi sokaklar boş kaldı

7 saat önce

Diyarbakır'da güvenlik güçleri sokak sokak gezerek 65 yaş üstü vatandaşların evlerinden çıkmaması yönünde anons yaptı.

Yasak geldi sokaklar boş kaldı, System.String[]

Diyarbakır'da güvenlik güçleri sokak sokak gezerek 65 yaş üstü vatandaşların evlerinden çıkmaması yönünde anons yaptı. Duyarlı vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uyarak evlerinde kaldı.


İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlıkları bulunanlar için sokağa çıkma yasağı getirildi. Diyarbakırlıların sokağa çıkma yasağına uyduğu görüldü. Pazar günü olmasına rağmen vatandaşlar evlerinden çıkmazken, güvenlik güçleri sokak sokak dolaşarak anons yapıp, vatandaşlara uyarılarda bulundu. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 03:40 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Emniyet'ten sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlara hizmet
Diyanet'ten salgına karşı defin açıklaması: Uzaktan su tutulabilir, tabutla defnedilebilir Son Dakika: Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi Son dakika: Türkiye'de bugüne kadar toplam 20 bin 345 koronavirüs testi yapıldı
Son dakika: İstanbul Valiliği'nden Son dakika: İstanbul Valiliği'nden "Evden çıkmayın" uyarısı: Kendinizi ve sevdiklerinizi düşünün         
12:38
Gabbiadini, koronavirüs günlerini anlattı: Bunun bir şaka olduğunu düşündüm Gabbiadini, koronavirüs günlerini anlattı: Bunun bir şaka olduğunu düşündüm         
11:50
THY, 5 nokta hariç tüm dış hat seferlerini durduruyor THY, 5 nokta hariç tüm dış hat seferlerini durduruyor         
11:45
Marouane Fellaini koronavirüse yakalandı Marouane Fellaini koronavirüse yakalandı         
10:05
Beşiktaş, Lens'in Beşiktaş, Lens'in "Ülkeme gitmek istiyorum" talebini reddetti         
10:01
Olta balıkçıları koronavirüse rağmen soluğu Tarihi Galata Köprüsü'nde aldı Olta balıkçıları koronavirüse rağmen soluğu Tarihi Galata Köprüsü'nde aldı         
09:55
"ABD istihbaratı, ocak ve şubatta Kovid-19 için pandemi uyarısında bulundu" iddiasına Trump yanıt verdi         
00:56
Son Dakika: Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü Son Dakika: Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü         
23:49
Dybala ve kız arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı Dybala ve kız arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı         
21:26
Kendisinden ayrılmak isteyen eşini darp eden koca, ailesini de kaynar su dökerek yaktı Kendisinden ayrılmak isteyen eşini darp eden koca, ailesini de kaynar su dökerek yaktı         
21:14
Son Dakika: Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması: Bir çalışanımız haricinde oyuncularımız hastaneye yatırılmadı Son Dakika: Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması: Bir çalışanımız haricinde oyuncularımız hastaneye yatırılmadı         
21:02
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi         
20:08
Son Dakika: 65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirildi Son Dakika: 65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirildi         
19:17
Amerika'da koronavirüs salgınında vaka sayısı bir günde 5 bin kişi arttı Amerika'da koronavirüs salgınında vaka sayısı bir günde 5 bin kişi arttı         
19:04
Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs için 72 milyon liralık finansal kaynak Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs için 72 milyon liralık finansal kaynak         
17:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 22:43:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yasak geldi sokaklar boş kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]