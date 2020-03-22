Yasak geldi sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Yasak geldi sokaklar boş kaldı
7 saat önce
Diyarbakır'da güvenlik güçleri sokak sokak gezerek 65 yaş üstü vatandaşların evlerinden çıkmaması yönünde anons yaptı.
Diyarbakır'da güvenlik güçleri sokak sokak gezerek 65 yaş üstü vatandaşların evlerinden çıkmaması yönünde anons yaptı. Duyarlı vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uyarak evlerinde kaldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlıkları bulunanlar için sokağa çıkma yasağı getirildi. Diyarbakırlıların sokağa çıkma yasağına uyduğu görüldü. Pazar günü olmasına rağmen vatandaşlar evlerinden çıkmazken, güvenlik güçleri sokak sokak dolaşarak anons yapıp, vatandaşlara uyarılarda bulundu. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 03:40 Kaynak: İHA
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