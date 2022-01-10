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Yasak ırklar için Bursa'da önemli çalışma - Son Dakika

Yasak ırklar için Bursa'da önemli çalışma

10.01.2022 09:54

Yasak ırklar için Bursa'da önemli çalışmaBURSA Yasaklı ırk köpeklerin gündeme gelmesiyle birlikte tüm belediyeler çalışmalarını hızlandırırken, Nilüfer Belediyesi de, 45 bin metrekarelik alanda sokak hayvanlarının barınması için kurulacak Doğal Yaşam Alanı'nda ihale aşamasına geldi.

Yasak ırklar için Bursa'da önemli çalışma

BURSA Yasaklı ırk köpeklerin gündeme gelmesiyle birlikte tüm belediyeler çalışmalarını hızlandırırken, Nilüfer Belediyesi de, 45 bin metrekarelik alanda sokak hayvanlarının barınması için kurulacak Doğal Yaşam Alanı'nda ihale aşamasına geldi.

Nilüfer Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüğüne ait Kayapa-Kuruçeşme arasındaki 45 bin metrekarelik alanın sokak hayvanlarının barınması için belediyeye kiralanmasının ardından yol açma çalışmaları tamamlandı. Çevre tellerinin ihalesinin yapılmasının ardından diğer bölümler de yavaş yavaş kurulacak. Tesisin bu yıl içinde hizmete alınması planlanıyor. 'Doğal Yaşam Alanı içinde öncelikli olarak engelli, yasak ırklar ve yaşlı hayvanlar için ortamlar hazırlanacak. Burada tedavileri ve rehabilitasyonları yapılan bu tür hayvanlar ömür boyu burada misafir edilecek.

1 yılda 6 bin 991 sokak hayvanı tesislerde ağırlandı

Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Sanem Çetiner, çalışmalar hakkında bilgi verdi. 2021 yılı içerisinde, 6 bin 991 sokak hayvanını mevcut tesislerde ağırladıklarını belirten Çetiner, "Bunların bin 879'u kısırlaştırma, 2 bin 294 cerrahi operasyon 2 bin 251'de dahili müdahaleleri yapıldı. Aldığımız canları bulunduğu bölgelere bırakmaya özen gösteriyoruz. Pandemiye rağmen 2 bin 16 kişi ziyarete gelmiş ve 604 tane sokak canımızı sahiplendirildi. Burası ömür boyu hayvanların kalacağı bir tesis değil. Burası geçici bakım ve tedavi merkezi. Kısırlaştırmalar ve tedaviler yapılıyor alındıkları yere bırakılıyor. Zaten sağlıklı hayvanların burada durması doğru değil. Buralar bulaş oranı yüksek yerlerdir. Buna bizler de başkanımız da sıcak bakmıyor. Hayvanlar ömür boyu kafeste tutulmamalıdır. Ancak yasaklı ırk dediğimiz bir gerçeğimiz var. Maalesef onları ömür boyu tutmak zorundayız. Şu an 10 pitbull ve bir adet dogo cinsi köpeğimiz yasa gereği kafeste tutuluyor. Eğer bu tür ırklar sahipsiz ise bunu yapmak durumundayız" dedi.

Doğal Yaşam Alanı'nda öncelikli gruplar olacak

Nilüfer Belediyesi'nin Doğal Yaşam Alanı projesine de değinen Çetiner, "Kuruçeşme - Kayapa arasında 45 dönümlük bir alan üzerine hazırlanıyor. Şu an ihale aşamasında. Yılın ortalarında işleme geçmesi hepimiz tarafından arzu ediliyor. Oraya da mahallelerde yaşayan tüm köpekleri toplayıp barındırma imkanımız yine yok. Ama yasaklı ırklar daha rahat edecektir. Doğada yaşaması güç engelli hayvanları orada misafir edeceğiz. Büyük ırk köpekler var. Onlar orada olacak. Agresif köpekler orada rehabilite edilmesi planlanıyor. Öncelikli grupları orada doğal ve huzurlu ortamda misafir edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Yasak ırklar sahipsiz dolaşamaz"

14 Ocak'ta yasaklı ırkların kayıt altına alınması için son tarih olduğunun altını çizen Sanem Çetiner, "Şu anda da yasaklı ırkın sokakta dolaşırken vatandaş bize haber veriyor. Biz onu almakla hükümlüyüz. Bu ırklar şu anda da sahipsiz dolaşamaz. Bu dönemde sahipli ise çipini taktıracak, kısırlaştıracak ve kendinin olacak. Bundan sonra biz değişik bir şey yapmayacağız. Şu anda yasak ırkların tüm sorumlulukları sahiplerindedir. Onların kesinlikle kayıt altına aldırması gerekiyor. Böylece eğer salınırsalar sokaklara kimin oldukları bilinecek. Bu çok önemli bir şey. Nilüfer'de bu dönemde pitbullarla ilgili yoğun şikayet almıyoruz. STK'larında kayıt altına aldırmaya ve sahiplendirmek noktasında büyük çabaları var. Hepsine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yasak ırklar için Bursa'da önemli çalışma
Yasak ırklar için Bursa'da önemli çalışma
Yasak ırklar için Bursa'da önemli çalışma

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nilüfer belediyesi, Engelli, Kayapa, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yasak ırklar için Bursa'da önemli çalışma - Son Dakika


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