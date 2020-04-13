Son Dakika › Güncel › Yasak kalktı, araç ve yayalar sokağa akın etti - Son Dakika
Yasak kalktı, araç ve yayalar sokağa akın etti
6 saat önce
Sokağa çıkma yasağının kalkmasının ardından Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bazı vatandaşların yaya halinde ve araçlarıyla sokağa çıktıkları görüldü.
Sokağa çıkma yasağının kalkmasının ardından Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bazı vatandaşların yaya halinde ve araçlarıyla sokağa çıktıkları görüldü.
İçişleri Bakanlığının genelgesi ile 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Kararın sona ermesinin ardından bazı vatandaşların yaya olarak ve bazılarının da araçlarıyla trafiğe çıktığı görüldü. İlçede ikamet eden Erdinç Pilan ve Mustafa Avcı, sokağa çıkma yasağının kalkmasının ardından hava almaya çıktıklarını ifade ederek, zor günlerin bir an önce geçmesini diledi. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 12:41 Kaynak: İHA
Son Dakika Rize'de bir vatandaş, Süleyman Soylu istifa etti diye intihara kalkıştı Kartal'da vatandaşlar Süleyman Soylu için balkonlara çıktı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının reddedilmesi vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı Ankara'da vatandaşlardan Bakan Soylu'ya destek