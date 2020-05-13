Yasak kalktı çocuklar 53 gün sonra parklara kavuştu - Son Dakika

Yasak kalktı çocuklar 53 gün sonra parklara kavuştu

GAZİANTEP - Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkması kısıtlanan 0-14 yaş arası çocuklar, 11.00-15.00 saatleri arasında kısıtlamaya ara verilmesinin ardından 53 günlük sonra parklara koştu.

Korona virüs salgını nedeniyle risk grubunda bulunan 0-14 yaş arası çocuklar, 53 gün sonra dışarı çıktı. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve yetkililerin onayıyla 11.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıkmalarına onay verilen çocuklar, muratlarına erdi. Gaziantep'te ise güzel ve güneşli havayı fırsat bilen 0-14 yaş arası çocuklar aileleriyle birlikte kentteki park ve bahçelere akın etti. Kentteki parkları tıka basa dolduran çocukların bazısı spor yaparken, bazısı da parklardaki oyun gruplarında eğlencenin tadını çıkardı. Çocuklara eşlik eden aileler ise çocukların eğlencesini yakından takip etti.

Çocukların 53 gündür evde çok sıkıldığını söyleyen aileler, alınan karara çok sevindiklerini ve çocukların da çok mutlu olduğunu dile getirdi. Yasak kalkar kalkmaz parklara akın eden çocuklar ise evde sıkıldıklarını, parkta oyun oynamayı, gezmeyi, koşmayı ve spor yapmayı çok özlediklerini söyledi.

"Evde oynayınca komşular şikayet ediyor"

Yasak kalkar kalkmaz parka koşan ve evde oyun oynayınca komşuların şikayet ettiğini söyleyen 11 yaşındaki Kerem Kalyoncu isimli bir çocuk, "Günlerdir evde çok sıkıldık. Dışarıyı çok özledik. Havada güzel olduğu için yasak kalkınca hemen parka koştuk. Dışarıda koşmayı çok özlemiştim. Evde koşup oynayınca komşular şikayete geliyordu. O yüzden bizi dışarı bırakmaları iyi oldu. Hava da çok güzel olduğu için daha iyi oldu" dedi.

"Çocuklar için iş yerinden izin aldım"

Çocuğunu gezdirmek için çalıştığı iş yerinden izin aldığını söyleyen Nurettin Özgür isimli bir baba ise, "Çocuklar yaklaşık iki aydır evdeydi. Bu nedenle neredeyse psikolojileri bozulmuştu. O yüzden parka çıkmaları hem çocuklar hem de bizim için iyi oldu. Hatta bugün çocukları gezdirebilmek için iş yerinden özel izin aldım" diye konuştu.