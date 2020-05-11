Yasak kalktı, Darendeliler kuaförlere koştu - Son Dakika

Korona virüs nedeniyle uzunca bir süredir kapalı olan kuaförler, normalleşme sürecine girilmesi ile bugün açıldı. Malatya'nın Darende ilçesinde de açılan kuaförler, sağlık ve hijyen kuralları çerçevesinde müşterilerini almaya başladı.



İçişleri Bakanlığı genelgesi ile bugün yeniden hizmet vermeye başlayan kuaför ve güzellik merkezlerinde birçok tedbir alındı. Hijyen kurallarının en üst seviyede olduğu kuaförler, randevu sistemi ile müşterilerine hizmet vermeye başlarken, Darende ilçesinde de sabah saatlerinden itibaren kuaförler saç tıraşına başladı. Belediye ekiplerince sık sık dezenfekte edilen kuaförlere, müşteriler ateşleri ölçülerek alınırken, berberler de maske ve siperlik takarak tıraş yaptı. İçeriye sırayla alınan müşteriler, uzunca bir aradan sonra kuaförlerin açılmasına sevinirken, berberler de sağlık yönünden her türlü tedbirleri aldıklarını ve herkesin gönül rahatlığı ile kurallar çerçevesinde tıraşa gelebileceklerini söylediler. - MALATYA