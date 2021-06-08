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YASAK KALKTI, GELİNLİKÇİLER HAREKETLENDİ - Son Dakika

YASAK KALKTI, GELİNLİKÇİLER HAREKETLENDİ

08.06.2021 09:43

Koronavirüs salgınıyla birlikte uzunca bir süre mola verilen düğün ve nikahlar, yeniden başladı. Gelin adaylarının gelinlikçilere akın etmesiyle piyasa yeniden canlandı. Satın almak yerine kiralamayı tercih eden gelin adayları, en çok kabarık gelinliklere rağbet gösteriyor.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile 1 Haziran'dan itibaren düğün ve nikahlara, belirli kurallar çerçevesinde izin çıktı. Yasağın kalkmasıyla da gelin adayları, gelinlik seçimine başladı. Gelinlik piyasası geçtiğimiz hafta hareketlendi. Yaşanan hareketlilikten memnun olan gelinlikçiler, gelin adaylarının bu yıl satın almak yerine kiralık gelinlik giymeyi tercih ettiğini söyledi. Daha çok açık alanda yapılması planlanan düğünler için de gelin adayları, genellikle kabarık ve gösterişli modellere yöneldi. Kiralık ve satılık gelinlikler arasındaki fiyat farkı ise, modele göre 500 lira ile 2 bin lira arasında değişiyor.

"GELİNLER DAHA ÇOK KİRALAMAYI SEÇİYOR"

Piyasanın hareketlendiğini ve satışların iyi gittiğini söyleyen gelinlikçi Nur Şahinbaş, "Satılık gelinlik modelleri ile kiralama fiyatları arasındaki fark 500 liradan başlıyor. Dantelin yoğunluğuna göre, modeline göre bin lira, bin 500 lira gibi bir fark olabiliyor. Şu dönemde gelinler daha çok kiralamayı seçiyor. Yumuşak modeller seçildiği için fiyatlar daha uygun bu sene aslında. Kiralık olursa fiyatlar 4 bin 5 bin liradan başlıyor hafif modeller, 30 bin liraya kadar çıkabiliyor. Gelinlerimiz iki yıldır gerçekten çok şanssızlar. Onlar adına çok üzülüyorum çünkü 100 yılda görülen bir şey maalesef geçen senenin ve bu senenin gelinlerine denk geldi" dedi.

"GELİNLER HIRSINI GELİNLİKLERDEN ÇIKARIYOR"

Gelinlikçi Şengül Aydemir de "Düğün sezonu açıldı, bayağı yoğunuz. İlgi çok, gelin çok. Geçen seneden de iptal olan gelinlerimiz vardı. Yurt dışı müşterimiz genelde satın alıyor ama bizim Türk vatandaşları genelde kiralıyorlar. Fiyatlar gelinliğin danteli, üzerindeki işçiliğe göre değişiyor. Fark 500 liradan başlıyor, 2 bine kadar çıkabiliyor. Sadece nikahsa biraz daha sade, yemekliyse açık alandaysa biraz daha taşlı, kabarık modeller tercih ediliyor. Bu sene simli taşlı modeller daha ön planda. Geçen sene evlenemeyen gelinler bu sene hırsını gelinliklerden çıkarıyor" şeklinde konuştu.

GELİNLER SEVİNÇLİ

Kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte gelinlik bakmaya başladıklarını belirten gelin adayları ise durumdan memnun. Yurtdışında yaşayan Gülşah Kaya, "Gelinlik provasındayım. Yasaklar kalktı burada, sevinçliyim. Ben Almanya'da yaşıyorum. İnşallah bizde de kalkar. Gelinliği alıp oraya gideceğim. Fiyatlar bize çok uygun geldi" diye konuştu.

Gelinlik bakmaya gelen Büşra Çınar ise, "Gelinlik bakıyorum. Modeller çok güzel. Yasaklar bitti, artık düğüne başlayacağız inşallah. Kiralayacağım ben. Düğünden sonra atsan atılmıyor, satsan satılmıyor. Çok fiyat farkı da yok maksimum bin lira oynuyor. Ben kiralıyorum o yüzden" dedi.
YASAK KALKTI, GELİNLİKÇİLER HAREKETLENDİ
YASAK KALKTI, GELİNLİKÇİLER HAREKETLENDİ
YASAK KALKTI, GELİNLİKÇİLER HAREKETLENDİ
YASAK KALKTI, GELİNLİKÇİLER HAREKETLENDİ
YASAK KALKTI, GELİNLİKÇİLER HAREKETLENDİ
YASAK KALKTI, GELİNLİKÇİLER HAREKETLENDİ
YASAK KALKTI, GELİNLİKÇİLER HAREKETLENDİ
YASAK KALKTI, GELİNLİKÇİLER HAREKETLENDİ
YASAK KALKTI, GELİNLİKÇİLER HAREKETLENDİ

İçişleri Bakanlığı, Gelinlik, Haziran, Düğün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YASAK KALKTI, GELİNLİKÇİLER HAREKETLENDİ - Son Dakika


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