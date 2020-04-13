Yasak kalktı, Kocaeli halkı sokağa döküldü - Son Dakika

Yasak kalktı, Kocaeli halkı sokağa döküldü
6 saat önce
Yasak kalktı, Kocaeli halkı sokağa döküldüİZMİT'te sokağa çıkma yasağının kalkmasının ardından halk sokağa döküldü.
Yasak kalktı, Kocaeli halkı sokağa döküldü
İZMİT'te sokağa çıkma yasağının kalkmasının ardından halk sokağa döküldü. Banka önlerinde kuyruklar oluşurken, vatandaşlar alışveriş yaptı.
İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından, İzmit'te halk sabah saatlerinde sokağa döküldü. Bankaların önlerinde kuyruklar oluştuğu gözlendi. Birçok kişinin alışveriş yaptığı sokaklardaki kalabalık ise endişelendirdi. Halkın sokağa çıkma yasağının ardından evde kalma çağrılarına uymadığı görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 01:03 Kaynak: DHA
Son Dakika Cumhurbaşkan Erdoğan koronavirüsle ilgili sevindiren haberi verdi: Vaka oranımız aşağı yönlü Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1296'ya yükseldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istifası kabul edilmeyen Soylu'yla ilgili ilk değerlendirme: Gösterdiği hassasiyeti takdirle karşılıyorum Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokağa çıkma bu hafta sonu da devam edecek