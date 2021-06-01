Yasak kalktı, lokantaya koştular

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde lokantaların açılmasıyla esnaf ve müşterilerin yüzü güldü.

Lokanta işletmecisi İlker Agan, "50 günlük aradan sonra dükkanımızı açtık. Çok mutluyuz. Çok zor süreçten geçtik. Eski normal günlerimize dönme yolunda ilerliyoruz. Normale geri döndük. İnşallah tekrar kapanmayız. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Bizler de esnaflar olarak korona virüs tedbirlerine uyuyoruz. Tedbiri elden bırakmadan çalışmaya devam edeceğiz. Müşterilerimiz de memnun. Lezzetlerimizi özlemişler" dedi.

Müşteri Ali Yiğit Can, "İnanılmaz heyecanlıyız. Sanki ilk defa dışarıda yemek yiyormuş gibi heyecanlıyız. Aylardır bu anı bekliyorduk. Yasağın kalkmasıyla beraber lokantaya koştuk. Kuru fasulyemizi yedik" dedi.