Son Dakika Haberleri: Yasak malzeme kullanarak balık avlayan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı
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Yasak malzeme kullanarak balık avlayan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı

1 saat önce

Eskişehir'de, ağ ile avlanmanın yasak olduğu bölgede balık avlayan bir şahıs jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Yasak malzeme kullanarak balık avlayan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı, System.String[]

Eskişehir'de, ağ ile avlanmanın yasak olduğu bölgede balık avlayan bir şahıs jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.


Alınan bilgiye göre; olay Beylikova ilçesi Okçu Mahallesinde yaşandı. Dün saat 16.30 sıralarında İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin kırsaldaki devriyesi esnasında bir şahsın, ağ ile avlanmanın yasak olduğu Okçu Barajında avlandığı tespit edildi. Jandarma ekiplerince A.F.D. isimli şahıs, Okçu Baraj Göleti'nde 8 metre uzunluğunda ağ ile balık avladığı esnada yakalandı. Ekipler, yakalanan şahıs hakkında yasal işlem yaparak, ele geçirilen av malzemelerini ise Beylikova İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim etti.


Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, halkın huzur ve güven içerisinde hayatlarını devam ettirmeleri için emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik faaliyetlere kararlılıkla devam edileceği bildirildi. - ESKİŞEHİR

Beylikova, Eskişehir, Jandarma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:26 Kaynak: İHA
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