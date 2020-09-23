Yasak malzemelerle balık avlayan 27 kişi hakkında işlem yapıldı - Son Dakika

Yasak malzemelerle balık avlayan 27 kişi hakkında işlem yapıldı

Kayseri'de yasak malzemelerle balık avlayan 27 kişi hakkında işlem yapıldı.

Yasak malzemelerle balık avlayan 27 kişi hakkında işlem yapıldı, System.String[]

Kayseri'de yasak malzemelerle balık avlayan 27 kişi hakkında işlem yapıldı.

Kayseri'nin Pınarbaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri kontrol ekipleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, su ürünleri av sezonunun başlaması ile birlikte denetim gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde kullanılması yasak olan malzemelerle balık avlayan 27 kişi hakkında idari yaptırım uygulandı. - KAYSERİ

İlçe Jandarma Komutanlığı, Kayseri, Tarım, Balık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 09:45 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yasak malzemelerle balık avlayan 27 kişi hakkında işlem yapıldı - Son Dakika

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