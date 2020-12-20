Yasak mı dediniz? Buyurun burada yapılmışı var… - Son Dakika

Yasak mı dediniz? Buyurun burada yapılmışı var…

20.12.2020 07:38
Yasak mı dediniz? Buyurun burada yapılmışı var…, System.String[]

Öpüşmek yasak, maskeyi çıkarmak yasak; komşuya gitmek, birine iki metreden fazla yaklaşmak, pazarda meyveleri ellemek, hafta sonu evden çıkmak yasak! Tüm dünyaya yasak kelimesinden fenalık geldi.

Öpüşmek yasak, maskeyi çıkarmak yasak; komşuya gitmek, birine iki metreden fazla yaklaşmak, pazarda meyveleri ellemek, hafta sonu evden çıkmak yasak! Tüm dünyaya yasak kelimesinden fenalık geldi. Hadi bunlar gelip geçici… Ama dünyada öyle yasalar var ki kim, hangi kafayla önermiş, bir grup meclis üyesi de 'deli misiniz' demek yerine 'iyi fikir, bunu yasaklayalım' diye evet oyu vermiş, aklı almıyor insanın.

Kontrolü mümkün değil

ABD'nin Arizona eyaletinde saat 19.00'dan sonra küvetinizde bir eşeğin uyumasına izin vermek; Georgia eyaletinde de tavuklarınızı yolda karşıdan karşıya geçirmek yasak. Eşek konusunda saate dikkat etmenizi istirham ederiz. Geçe kalmayalım, 18.30'da uyandıralım eşeklerimizi. Tavuklar konusu da önemli. Üstgeçit şart!

Kişisel favorim ABD, Maryland'de sinemaya aslan götürmenin yasak olması… Kedi alerjim var da, hapşırmaktan filme konsantre olamam diye korkuyorum normalde. Şükür ki yasalar yanımızda!

ABD'den devam edelim... Washington eyaletinde 1969'dan bu yana 'kocaayak' öldürmek yasak. Var olan değil, olmayan hayvanları da koruyor muhteremler. İşte size gelişmişlik seviyesi!

Alaska'da uyuyan ayıyı fotoğraf çekmek için uyandırmak yasak. E tabii, uyuyanı uyandırmak günahtır.

Yeni Zelanda yasalarına göre de sıcak hava balonuna bir horozla binemezsiniz. Kaldı ki bu ısrar neden zaten!

İşte anlaması kadar kontrolü de imkansız bir yasak: Çin'de hükümetten izin almadan reenkarne olmak yasak. Ebeler doğumda mı soruyor bebelere "Çin'i ilk ziyaretin mi?" diye… Belli ki uluorta "Benim içimde bir prenses var, kesin önceki yaşamımda Kleopatra'ydım" da diyemezsin. Sorarlar sana kimden onay aldın da tekrar geldin bakalım… Sonra anlat derdini hükümetin öte taraf elçisi Zhao Paşa'ya… İlk duyduğunuzda eski bir gelenek sanabilirsiniz ama bu yasa 2007 tarihli... Amacı Dalay Lama'nın seçilmesinde söz sahibi olmak…

Ayrımcı ve insanlık dışı

Buna ne demeli? Fransa'nın Cugnaux ve Sarpourenx kasabalarında, eğer bir mezar yeri satın almadıysanız ölmeniz yasak. Mezarlıkta yeterli yer olmamasından dolayı hükümeti protesto etmek için benzer kararlar Brezilya, İtalya ve İspanya'da da belediyeler tarafından alınmış.

ABD'de bazı eyaletlerde 1974'e kadar çirkinseniz sokağa çıkmanız yasaktı! Belediye meclisi değil, Miss Universe jürisi mübarek… Biraz araştırınca öğrendim ki deforme olmuş, uzuv kaybı yaşamış, engelli vatandaşlar toplumun göz zevkini bozuyor, insanları huzursuz ediyor diye sokağa çıkmaları yasaklanmış 1800'lerde... Neyse ki 1970'lerin ikinci yarısında bu ayrımcı ve insanlık dışı yasa kaldırıldı.

Sakız çiğneyene ifşa

İspanya'da kumdan kale yapmak yasak. Cezası 1.500 Euro'ya kadar çıkıyor. Sahil güvenliğin dört yaşındaki çocuğa neden kumdan kale yapamayacağını anlatmasını dinlemek isterdim.

Venedik'te güvercin beslemek, Singapur'da sakız çiğnemek, Avustralya'da lisanssız ampul değiştirmek illegal. Kulağa tuhaf gelse de biraz araştırınca bu yasakların mantıklı bir açıklaması olduğunu görmek mümkün.

Venedik'te 2008'den bu yana 50 Euro cezası olan güvercin besleme yasağı şehrin tarihi güzelliklerini güvercin pisliğinden korumayı amaçlıyor.

Singapur'da sakız çiğneme, satma, üretme yasağının sebebi de kamu alanlarına sakız yapıştırarak zarar verilmesi. Yasayı 'çiğneyenler' herkesin önünde ifşa ediliyor ve utandırılıyor. Avustralya ise elektrik akımına kapılmanızı engellemek istiyor.

Yasak mı dediniz? Buyurun burada yapılmışı var…

Amerika Birleşik Devletleri, Maryland, Arizona, Kedi, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Yasak mı dediniz? Buyurun burada yapılmışı var… - Son Dakika Magazin


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