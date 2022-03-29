Yasak midye avcılarına 'Kurbağa Adam' şoku - Son Dakika

Kocaeli'de yasak kum midyesi avcılığı yapan 3 şahıs, Sualtı Grup Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Başiskele açıklarında yasak kum midyesi avcılığı yapan C.S., C.S. ve T.S. isimli 3 şahıs saat 16.00 sıralarında tespit edildi. Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı Kurbağa Adam ekibi bölgeye intikal ederken, 3 şahıs karada bulunan bölge ekipleri tarafından yakalandı. Operasyonda ele geçirilen 6.5 çuval kum midyesi denize bırakılırken, 1 adet dalgıç elbisesi ilçe tarım ekiplerine teslim edildi. - KOCAELİ