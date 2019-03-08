Yasak Noktada 'U' Dönüşü Yaparken, Yunus Polisini Yaraladı
20 dakika önce
BURSA'da, yasak olmasına rağmen 'U' dönüşü yapan otomobilin çarptığı, Yunus timinde görevli polis memuru Gökhan Demir (35) hafif yaralandı.
BURSA'da, yasak olmasına rağmen 'U' dönüşü yapan otomobilin çarptığı, Yunus timinde görevli polis memuru Gökhan Demir
(35) hafif yaralandı.
Kaza, merkez Osmangazi
ilçesi Altıparmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Mustafa Biat (23), yönetimindeki 16 ACA 981 plakalı otomobili ile yasak olmasına rağmen 'U' dönüşü yaptı. Otomobil, bu sırada, caddede hareket halindeki Yunus timinde görevli polis Gökhan Demir yönetimindeki 16 A 4861 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan Demir, hafif yaralandı. Gökhan Demir, olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü Mustafa Biat, ifadesi alınmak üzere Çarşı Polis
Merkezi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Bursa
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 07:13 Kaynak: DHA
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