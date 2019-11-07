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Son Dakika 3. Sayfa Yasak olan yerde yolcu indirdi, kazaya sebep oldu

Yasak olan yerde yolcu indirdi, kazaya sebep oldu

7 saat önce

Bursa-Ankara yolunda terminale girmesi gereken şehirlerarası yolu otobüsü, yasak olmasına rağmen ana yolda yolcu indirince kazaya sebebiyet verdi.

Yasak olan yerde yolcu indirdi, kazaya sebep oldu, System.String[]

Bursa- Ankara yolunda terminale girmesi gereken şehirlerarası yolu otobüsü, yasak olmasına rağmen ana yolda yolcu indirince kazaya sebebiyet verdi. O anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.


Bursa istikametinden İnegöl'e gelen 42 ER 140 plakalı S.S. idaresindeki yolcu otobüsü ana yol üzerinde yolcu indirmek için durdu. Süleymaniye alt geçidi mevkiinde durarak yolcu indirmek isteyen yolcu otobüsü, sağ şeridi trafiğe kapadı. Bu sırada otobüsün arkasında seyreden Halim H. idaresindeki 16 RT 600 plakalı araç, otobüsün tamamen durması üzerine sol şeride geçmek istedi. Bu sırada sol şeritten hızla gelen Mevlüd D. idaresindeki 16 ACF 721 plakalı araç hızını alamayarak, Halim H. idaresindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı. O anlar bölgede bulunan bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - BURSA

İnegöl, Ankara, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:18 Kaynak: İHA
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