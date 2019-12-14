Yasak olduğu halde karaca avlayan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kırklareli, İstanbul ve Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerince kaçak avcılıkla mücadele kapsamda denetim gerçekleştirildi.

Ekipler nesli tükenme tehdidi altında olan ve koruma altına alınan karaca avlayan bir şüpheliyi tespit edildi.

Şüpheli yakalanarak hakkında yasal işlem başlatıldı.

Vurulan karaca ile şüpheliye ait tüfeğe el konuldu.

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Murat Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaçak avcılıkla mücadele çalışmalarını gece gündüz sürdürdüklerini ifade etti.

Koruma altındaki hayvanların vurulmaması gerektiğini aktaran Deniz, vatandaşların gördüğü her olumsuzluğu yetkililere bildirmesini istedi.