Yasak olduğu için otobüsten indirilmek istenen 65 yaş üstü kadının sözleri yürek burktu - Son Dakika

Yasak olduğu için otobüsten indirilmek istenen 65 yaş üstü kadının sözleri yürek burktu
09.01.2021 00:42
Koronavirüs ile mücadele kapsamında 65 yaş ve üstündekilere getirilen toplu taşıma araçlarına binme yasağına rağmen Avcılar'da İETT otobüsüne binen kadın, tüm ısrarlara rağmen "3 tane merdiven sildim, çalıştım. Ben çalışmazsam açım. Versin biri parayı tamam gitmem otururum" diyerek araçtan inmedi.
Cihangir Mahallesi'ndenönceki gün öğle saatlerindeBaşakşehir'deki Şahintepe Mahallesi'ne gitmek üzere hareket eden İETT otobüsüne Avcılar Evlendirme Dairesi önündeki duraktan binen kadın yanındaki kartı okuttu. Şoför, kadına 65 yaşından büyük olduğunu kendisine verilen talimatlar uyarınca da araca bindiremeyeceğini söyledi.
YAŞLI KADININ SÖZLERİ YÜREK BURKTU
Şoförü dinlemeden aracın arka koltuklarına doğru ilerleyerek burada oturan kadın, "Maske takılı, hasta da değilim. 3 tane merdiven sildim, çalıştım. Ben çalışmazsam açım. Versin biri parayı tamam gitmem otururum" diyerek yanıt verdi.
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