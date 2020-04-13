Yasak olmamasına rağmen Düzceliler sokağa çıkmadı, caddeler boş kaldı - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce'de sokağa çıkma yasağı olmamasına rağmen Düzceliler hafta sonu evinde kalarak geçirdi. Düzce Valiliği'de sokağa çıkmayan Düzcelilere teşekkür videosu hazırlarken, drone ile havadan görüntülenen sokaklar boş kaldı.



Korona Virüs (COVİD-19) Pandemisi sonrasında Düzce Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı kararlar sonrasında il genelinde bir çok dükkan ve bir çok nokta kapatıldı. Hafta Sonu ise İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının uygulandı. Düzce'de herhangi bir sokağa çıkma yasağı olmamasına rağmen Düzceliler hafta sonu sokağa çıkmadı. Boş kalan cadde ve sokaklar ise drone ile havadan görüntülenirken, Düzce Valiliği'de teşekkür videosu yayınladı. Yayınlanan videoda Düzce'nin önemli noktaları drone ile havadan görüntülendi. Yasak olmamasına rağmen vatandaşların sokağa çıkmadığı görüntülenirken, tüm ilçelerde de durum aynı oldu. 'Birlikte başaracağız, Korona Virüs'e fırsat vermeyeceğiz, Tedbirleri elden bırakmayacağız' sloganlarının yer aldığı videoda 'Evde Kal Düzce' çağrısı da unutulmadı. - DÜZCE