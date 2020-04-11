Yasak olmamasına rağmen Karabük'te sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu - Son Dakika

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Yasak olmamasına rağmen Karabük'te sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu
6 saat önce
Karabük'te sokağa çıkma yasağı olmamasına rağmen, vatandaşların 'Evde Kal' çağrısına uymalarından dolayı cadde ve sokaklar boş kaldı.
Karabük'te sokağa çıkma yasağı olmamasına rağmen, vatandaşların 'Evde Kal' çağrısına uymalarından dolayı cadde ve sokaklar boş kaldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından dün gece yarısından itibaren 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saat sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Karabük'te de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Yeni tip korona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle vatandaşların 'Evde Kal' çağrılarına kayıtsız kalmaması, kentte insan hareketliliğinin fazla olduğu caddelerinden biri olan Kemal Güneş Caddesi ve kent meydanının boş kalması dikkat çekerken o anlar drone ile havadan görüntülendi. - KARABÜK
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 01:41 Kaynak: İHA
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