Son Dakika Haberleri: Yasak olmasına rağmen denize giren 44 kişiye işlem yapıldı
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Yasak olmasına rağmen denize giren 44 kişiye işlem yapıldı

1 saat önce

Kırklareli Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde yasağa rağmen denize giren 44 kişiye tutanak tutuldu.

Yasak olmasına rağmen denize giren 44 kişiye işlem yapıldı, System.String[]
Kırklareli Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde yasağa rağmen denize giren 44 kişiye tutanak tutuldu.

Alınan bilgiye göre; Vize Kaymakamlığı denizin dalgalı olması sebebiyle belediye plajında denize girilmemesi için ikazda bulundu. Fakat yasağa rağmen denize giren 44 kişi hakkında tutanak tanzim edildi. - KIRKLARELİ
Kırklareli, Kıyıköy, Vize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:24 Kaynak: İHA
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