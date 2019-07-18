Yasak olmasına rağmen denize giren 44 kişiye işlem yapıldı
1 saat önce
Kırklareli Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde yasağa rağmen denize giren 44 kişiye tutanak tutuldu.
Kırklareli Vize Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:24 Kaynak: İHA
ilçesine bağlı Kıyıköy
beldesinde yasağa rağmen denize giren 44 kişiye tutanak tutuldu.
Alınan bilgiye göre; Vize Kaymakamlığı denizin dalgalı olması sebebiyle belediye plajında denize girilmemesi için ikazda bulundu. Fakat yasağa rağmen denize giren 44 kişi hakkında tutanak tanzim edildi. - KIRKLARELİ
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