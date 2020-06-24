Yasak olmasına rağmen gittiği halı sahada kalp krizi geçirdi - Son Dakika

Yasak olmasına rağmen gittiği halı sahada kalp krizi geçirdi

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında temaslı sporları içeren tesislerin kapatılacağını içeren genelgeye rağmen Sakarya'da açık olan halı sahada yapılan maç esnasında kalp krizi geçiren bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında temaslı sporları içeren tesislerin kapatılacağını içeren genelgeye rağmen Sakarya'da açık olan halı sahada yapılan maç esnasında kalp krizi geçiren bir kişi hastaneye kaldırıldı.

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Türkiye'de korona virüs tedbirleri kapsamında bir süre kapalı kalan halı sahalar, normalleşme dönemi kapsamında 1 Haziran tarihiyle beraber tekrar açılmış ve daha sonrasında ise yayınlanan yeni bir genelge ile temaslı sporları içeren tesislerin kapatılacağı belirtilmişti. Bazı bölgelerde uygulanan karar ile halı sahalar tekrar kapatılırken bazı bölgelerde ise halı sahalar açık bırakıldı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan bir halı sahaya arkadaşlarıyla birlikte gelen Saadettin M. ise, maç yaptığı esnada bir anda fenalaştı. Yasak olmasına rağmen gittiği halı sahada kalp krizi geçiren Saadettin M.'ye ilk müdahaleyi yapan arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Saadettin M., Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Buradaki müdahalesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Saadettin M.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, Sakarya İl Hıfzıssıhha Kurulu 02.06.2020 Tarih ve 2020/51 Nolu Kararının 10'uncu maddesine göre ise, "İlgili federasyonların izni ile yapılacak müsabaka, antrenman ve hazırlık süreçleri hariç olmak üzere spor merkezleri, tesisleri ve salonlarında takım ve temas halindeki sporlar, müsabakalar, eğlence amaçlı maçlar (futbol, basketbol, voleybol, tekvando, güreş, karate vb.) veya kişilerin birbirleriyle yakın temasını gerektiren antrenmanlara ilişkin getirilen kısıtlamalar geçici bir süreliğine devam edecektir" ifadelerine yer verilmişti.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 12:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yasak olmasına rağmen gittiği halı sahada kalp krizi geçirdi - Son Dakika

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