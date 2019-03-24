Son Dakika Haberleri: Yasak Olmasına Rağmen İnternetten Satıyorlar

Yasak Olmasına Rağmen İnternetten Satıyorlar

27 dakika önce

ANAVATANI, Avustralya ve ABD olan sarsangiller türü 'feret', yasak olmasına rağmen, Türkiye'de internet ortamında satışa çıkarılıyor.

Yasak Olmasına Rağmen İnternetten Satıyorlar, System.String[]
ANAVATANI, Avustralya ve ABD olan sarsangiller türü 'feret', yasak olmasına rağmen, Türkiye'de internet ortamında satışa çıkarılıyor. Sevimli hayvanlar için 750 lira ile 1500 lira arasında değişen fiyatlar isteniyor.

Türkiye'ye yasa dışı yollarla getirilen ve sansargiller familyasının bir türü olan, kokarcayla gelinciklerle tür itibariyle uzaktan yakınlıkları bulunan feretler, yasak olmasına rağmen internet sitelerinde verilen ilanlarla satılıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri ise beyaz, siyah, karışık renkli ve kahverenkli olanları bulunan bu hayvanların satışının tespiti halinde hayvan başına 415 liralık ceza uyguladıklarını bildirdi.

Bu arada, feretleri satışa çıkartanların ilanların açıklama kısımlarına yazdıkları şu ifadeler dikkat çekti:

"İkisi de bir yaşına yakın, gayet evcil, cana yakın hayvanlar. Kedi köpeğe alışıklar, ev içinde serbest yaşıyorlar. Bir hafta önce çiftleştiler, dişi büyük ihtimalle hamile. Ayrı ayrı vermiyorum. İkisini birlikte alana fiyatım 2 bin lira', 'Satılık feret yavruları', 'Isırma huyu kesinlikle olmayan feret tamamen evcildir. Büyük kafesiyle birlikte vereceğim. İstanbul detaylı bilgi için WhatsApp."

'FERET'

Latince ismi Mustela putorius furo olan feret, sarsangiller familyasının bir türüdür. Kokarca ve gelincikler ile tür itibariyle uzaktan akrabalıkları bulunmaktadır. Feret et ile beslenmekte olup bir kısım türlerinin yeşil bitkileri tükettiği gözlenmiştir. Bu hayvan türü görüntü itibariyle şirin bir özelliğe sahiptir. Bir çok renkte türleri bulunmakla birlikte boyu yaklaşık olarak 55 santimetre kadardır. Bu uzunluğun yaklaşık 10-13 santimetresi kuyruğudur. Ağırlıkları 600 gram ile 3 kilogram arasındadır. Feretler her doğumda 3-7 arasında yavru dünyaya getirir.

- Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 10:42 Kaynak: DHA

Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Türkiye, Güncel
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