Yasak olmasına rağmen Maçka Parkı'na giden vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydı - Son Dakika

Yasak olmasına rağmen Maçka Parkı'na giden vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydı

Bazı vatandaşlar çimenlik alana uzanıp keyif yaptı

İSTANBUL - Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında parkların yasaklanmasına rağmen vatandaşlar Maçka Demokrasi Parkı'na akın etti. Bazı vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe sayarken, bazıları da çimenlik alanlarda uzanıp keyif yaptı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sahil, park ve bahçelerde yürüyüş ve spor yapılması yasaklanmıştı. Ancak yasağa aldırış etmeyen vatandaşlar, havanın sıcak ve güneşli olmasını fırsat bilerek yasağı deldi. Maçka Demokrasi Parkı'na giden vatandaşlar yürüyüş ve spor yaptı. Vatandaşların sosyal mesafe kuralına dikkat etmedikleri görülürken, bazıları banka oturdu bazıları da çimenlik alanlara uzanarak keyif yaptı. Yasağa rağmen parktaki insan yoğunluğu havadan görüntülendi.