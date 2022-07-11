YASAK OLMASINA RAĞMEN SÜS HAVUZUNA GİRİP, 'YA BOĞULACAĞIZ YA YÜZECEĞİZ' DEDİ - Son Dakika
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YASAK OLMASINA RAĞMEN SÜS HAVUZUNA GİRİP, 'YA BOĞULACAĞIZ YA YÜZECEĞİZ' DEDİ

11.07.2022 10:53

DİYARBAKIR'da termometreler, 40 dereceyi gösterince bayram tatilindeki çocuklar da Sur ilçesinde bulunan Anzele Parkı'nda, girilmesi yasak ve tehlikeli süs havuzuna atladı.

DİYARBAKIR'da termometreler, 40 dereceyi gösterince bayram tatilindeki çocuklar da Sur ilçesinde bulunan Anzele Parkı'nda, girilmesi yasak ve tehlikeli süs havuzuna atladı. Havuza giren çocuklardan İshak Salih Vart (12), 'Bizim Diyarbakır'da denizimiz yok. İki seçeneğimiz var; ya Dicle Nehri'ne girerek boğulacağız ya da Anzele'ye gelip burada yüzeceğiz' dedi.

Diyarbakır'da hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşmasıyla vatandaşlar soluğu gölgelik alanlarda, sur diplerinde ve parklarda aldı. Bayram tatilindeki çocukların da kimi ebeveynleriyle kimi arkadaşlarıyla, kentin sembollerinden biri olan Sur ilçesinde bulunan Anzele Parkı'na gelerek içerisindeki süs havuzunda serinledi. Ebeveynleri de havuz kenarında bulunan ağaçların gölgesinde oturarak çocuklarını izledi.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığının 1 ile 2 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, uzmanlar özellikle öğlen saatlerinde dışarı çıkılmaması gerektiğini ifade ederek, güneş çarpmasına karşı uyarıda bulundu.

'YA DİCLE NEHRİ'NDE BOĞULACAĞIZ VEYA DA BURADA YÜZECEĞİZ'

Yüzmek için süs havuzundan başka bir seçeneklerinin olmadığını belirten çocuklardan İshak Salih Vart, 'Bizim Diyarbakır'da denizimiz yok. İki seçeneğimiz var; ya Dicle Nehri'ne girerek boğulacağız ya da Anzele'ye gelip burada yüzeceğiz' diye konuştu.

Kayapınar ilçesinden serinlemek için süs havuzuna gelen Menderes Salihoğlu da, 'İlk kez buraya geliyorum. Çok güzelmiş' ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
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Yasak olmasına rağmen süs havuzuna girip, 'Ya boğulacağız ya yüzeceğiz' dedi Yasak olmasına rağmen süs havuzuna girip, 'Ya boğulacağız ya yüzeceğiz' dedi Son dakika... Diyarbakır'da trafik kazası: 4 yaralı Son dakika... Diyarbakır'da trafik kazası: 4 yaralı
Kaynak: DHA

Diyarbakır, Dicle, Sur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YASAK OLMASINA RAĞMEN SÜS HAVUZUNA GİRİP, 'YA BOĞULACAĞIZ YA YÜZECEĞİZ' DEDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: YASAK OLMASINA RAĞMEN SÜS HAVUZUNA GİRİP, 'YA BOĞULACAĞIZ YA YÜZECEĞİZ' DEDİ - Son Dakika
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