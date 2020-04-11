Yasak öncesi başkentteki market ve fırınlarda yoğunluk yaşandı - Son Dakika

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Yasak öncesi başkentteki market ve fırınlarda yoğunluk yaşandı
6 saat önce
İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta ilan edilen iki günlük sokağa çıkma yasağının başlamasından önce başkentteki fırın ve bakkallarda yoğunluk yaşandı.
İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta ilan edilen iki günlük sokağa çıkma yasağının başlamasından önce başkentteki fırın ve bakkallarda yoğunluk yaşandı.
Başkentte, sokağa çıkma yasağı kararının açıklanmasının ardından ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar, market ve fırın önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.
Bazı vatandaşlar, başta fırınlar olmak üzere market ve benzin istasyonlarına akın ederken, polis ekipleri, sosyal mesafenin korunması için vatandaşlara sık sık uyarılarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 12:20 Kaynak: AA
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