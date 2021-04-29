Yasak öncesi 'bayram' yoğunluğu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabine toplantısı sonrası alınan karar doğrultusunda 17 günlük kapanma öncesi vatandaşlar alışveriş merkezleri, bankalar, PTT, marketler ve otogarlara akın etti.

Ünye genelinde kapanmaya saatler kala vatandaşların alışveriş telaşı yaşadığı görülürken, özellikle bahçe ve üretici işleriyle uğraşan bir çok kişi kuyruk oluşturdu. Bayramın gelmesiyle beraber ilçe merkezinden köylere akın eden çoğu kişi, trafikte yoğunluğa neden oldu. Yasak öncesine saatler kala bir çok kişi kırsal yerleşimleri tercih ederken, bazı kişiler ise ilçe merkezinde kalmayı tercih etti. 17 günlük yasağa saatler kala vatandaşlar kuyumcu, kasap, kuruyemiş, şarküteri gibi bir çok işletmede uzun kuyruklar oluştu. - ORDU