Yasak öncesi mağazalarda kuyruklar oluştu - Son Dakika

Yasak öncesi mağazalarda kuyruklar oluştu
Karabük'te Ramazan Bayramında getirilecek olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlama öncesi aileler çocukları ile birlikte alışveriş merkezlerine akın etti.
Karabük'te Ramazan Bayramında getirilecek olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlama öncesi aileler çocukları ile birlikte alışveriş merkezlerine akın etti.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde Ramazan Bayramında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Karabük'te 0-14 yaş grubunun sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasını fırsat bilen aileler, yasak öncesi sokak ve caddelere akın etti. Bazı çocuklar güzel havanın keyfini bisiklet binerek geçirirken bazıları ise alışveriş yapmak için aileleri ile birlikte mağazalara akın etti. Kentin kalabalık caddelerinden biri olan Kemal Güneş Caddesi'nde yoğun insan hareketliliği meydana gelirken, alıveriş merkezlerindeki mağazalarda kuyruklar oluştu. Vatandaşların sosyal mesafe kuralını ihlal etmeleri virüs tehlikesine karşı tedirginlik oluşturdu. - KARABÜK
Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 03:05 Kaynak: İHA
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