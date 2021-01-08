- Yasak öncesi son hamsiler tezgahlarda- 10 günlük avlanma yasağı getirilen hamsiler, son gün tezgahlarda 20 liradan satılıyor - Son Dakika

- Yasak öncesi son hamsiler tezgahlarda- 10 günlük avlanma yasağı getirilen hamsiler, son gün tezgahlarda 20 liradan satılıyor

08.01.2021 14:41

- Yasak öncesi son hamsiler tezgahlarda 10 günlük avlanma yasağı getirilen hamsiler, son gün tezgahlarda 20 liradan satılıyor Perşembe Balıkçılar Birliği Kooperatif Başkanı Ünal Karadeniz: "Sürdürülebilir balıkçılık adına alındığı için biz de bu kararı memnuniyetle karşılıyoruz" Tarım ve...

- Yasak öncesi son hamsiler tezgahlarda

10 günlük avlanma yasağı getirilen hamsiler, son gün tezgahlarda 20 liradan satılıyor

Perşembe Balıkçılar Birliği Kooperatif Başkanı Ünal Karadeniz:

"Sürdürülebilir balıkçılık adına alındığı için biz de bu kararı memnuniyetle karşılıyoruz"

ORDU - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, Karadeniz'de avlanan hamsi balıklarında 10 gün boyunca getirilen avlanma yasağı sonrası, avlanan son hamsiler tezgahlarda satışa sunuldu. Ordu'da yasak öncesi avlanan son hamsiler, 20 liradan satılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Karadeniz'in büyük bir bölümünde avlanan hamsi balıklarında yasal avlanabilir boy uzunluğunun altındaki bireylerin oranında artış olduğu ve et verimlerinin de oldukça düşük olduğu tespit edildiği ne dikkat çekildi. Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde, İstanbul Boğazının tamamı ile Karadeniz'de İstanbul İli Sarıyer İlçesi Kumköy Aslan Burnu'ndan Gürcistan sınırına kadar olan karasularda 8 Ocak 2021'den itibaren her türlü av aracıyla ticari amaçlı hamsi avcılığının durdurulduğu belirtildi. Yapılan açıklamada özetle, "Bu süre içerisinde bakanlığımızca yapılacak gözlem ve incelemeler neticesinde hamsi balıklarının biyolojisinde bir düzelme olmaması halinde, 10'ar günlük periyotlarla 20 gün daha hamsi avcılığı durdurulabilecek olup, konuya ilişkin gerekli hassasiyetin gösterilerek kontrol ve denetim faaliyetleri yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son hamsiler 20 liradan tezgahlarda

Karadeniz'de de balıkçılar, yasak saatinden önce denizlere açılarak, son hamsilerini avladı. Dün gece yarısına kadar avlanan hamsiler, bugün Ordu'da ve Karadeniz illerindeki tezgahları süsledi. 20 liradan satılan hamsiye ise vatandaşlar talep gösterdi.

"Sürdürülebilir balıkçılık adına alındığı için biz de bu kararı memnuniyetle karşılıyoruz"

Perşembe Balıkçılar Birliği Kooperatif Başkanı Ünal Karadeniz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada kararın faydalı olacağına değinerek, "8 Ocak tarihi itibariyle tüm Karadeniz'de, boğazdan Gürcistan sınırına kadar yasak başlıyor. Tabi bu yasağın başlama sebeplerinden birisi, devletimizin hamsi boylarının küçük olması nedeniyle, özellikle son zamanlarda küçük olması nedeniyle yapılan araştırmalara sonucunda bu kanıya varıldı. Tabi devletimiz bence güzel bir karar aldı. Bu sene palamut balığı ve hamsi iyiydi. İnşallah denizi koruma adına biz balıkçılar olarak, yapacak olacak bir şeyimiz yok. Her şey sürdürülebilir balıkçılık adına alındığı için biz de bu kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Faydası mutlaka olur, daha önce gündüz hamsi tutulmaması olayında topu biz direkten gönderdik. Türkiye'de çok büyük bir sektörün uzamasına, sürdürülebilir anlamada gelmesine devletimiz yardımcı oldu. İnanıyoruz ki faydası olacaktır. Sezon başından bu yana tombul hamsi vardı ancak son zamanlarda küçük hamsi bollaşmıştı" dedi.

"Hamsi ne kadar iri olursa bizim açımızdan da iyi olacaktır"

Perşembe ilçesinde balıkçılık yapan Erdal Çamaş, hamsi satışlarının boyutuna göre değiştiğini ifade ederek, "İri hamsi olursa satışlar güzel ancak küçük hamsiler satılmıyor. Gelecek olan yasak faydalı olacaktır. Hamsi ne kadar iri olursa bizim açımızdan iyi olacaktır. Vatandaşlarımız tam olarak duymadı. Tezgahlara hamsi gelmeyince durumu vatandaşlara izah edeceğiz. Şuanda hamsi 20 liradan satılıyor ve rağbet görüyor. İnce hamsi olunca da satılmıyor" şeklinde konuştu.

"Yasak öncesi son hamsiler, sonrasında şoklanan hamsiler satılacak"

"Bugün son hamsileri satıyoruz. Yarından itibaren artık canlı hamsi olmayacak, şoklardan çıkan hamsiler satılmaya başlanacak" diyen Perşembeli balıkçı Filiz Yazgan ise, "Bu yasakların denizlere faydalı olacağını düşünüyoruz ancak deniz suyunun halen soğumaması balık ve türlerini epey bir etkiliyor. Denizlerimiz de çok kirlenmeye başladı. Önceden kanca ile 4-5 kilo istavrit tutan insanlar, şuan 3-5 tane zor tutuyor. Hamsi bugün irilik olarak biraz daha iyi. Bu kararın denizlere faydalı olacağını temenni ediyoruz. İnsanların da bu konuda duyarlı ve saygılı olması lazım, denizleri temiz tutmamız lazım" diye konuştu.

- Yasak öncesi son hamsiler tezgahlarda- 10 günlük avlanma yasağı getirilen hamsiler, son gün tezgahlarda 20 liradan satılıyor
- Yasak öncesi son hamsiler tezgahlarda- 10 günlük avlanma yasağı getirilen hamsiler, son gün tezgahlarda 20 liradan satılıyor
- Yasak öncesi son hamsiler tezgahlarda- 10 günlük avlanma yasağı getirilen hamsiler, son gün tezgahlarda 20 liradan satılıyor
- Yasak öncesi son hamsiler tezgahlarda- 10 günlük avlanma yasağı getirilen hamsiler, son gün tezgahlarda 20 liradan satılıyor
- Yasak öncesi son hamsiler tezgahlarda- 10 günlük avlanma yasağı getirilen hamsiler, son gün tezgahlarda 20 liradan satılıyor
- Yasak öncesi son hamsiler tezgahlarda- 10 günlük avlanma yasağı getirilen hamsiler, son gün tezgahlarda 20 liradan satılıyor
- Yasak öncesi son hamsiler tezgahlarda- 10 günlük avlanma yasağı getirilen hamsiler, son gün tezgahlarda 20 liradan satılıyor
- Yasak öncesi son hamsiler tezgahlarda- 10 günlük avlanma yasağı getirilen hamsiler, son gün tezgahlarda 20 liradan satılıyor
- Yasak öncesi son hamsiler tezgahlarda- 10 günlük avlanma yasağı getirilen hamsiler, son gün tezgahlarda 20 liradan satılıyor
- Yasak öncesi son hamsiler tezgahlarda- 10 günlük avlanma yasağı getirilen hamsiler, son gün tezgahlarda 20 liradan satılıyor
- Yasak öncesi son hamsiler tezgahlarda- 10 günlük avlanma yasağı getirilen hamsiler, son gün tezgahlarda 20 liradan satılıyor

Gürcistan, Karadeniz, Tarım, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi - Yasak öncesi son hamsiler tezgahlarda- 10 günlük avlanma yasağı getirilen hamsiler, son gün tezgahlarda 20 liradan satılıyor - Son Dakika Ekonomi


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